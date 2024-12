Personagem polêmico de 'Tieta' surge completamente nu em duas cenas

Em "Tieta" (Globo), há duas cenas em que o ator Cássio Gabus Mendes, intérprete do seminarista Ricardo, gravou completamente sem roupa. No decorrer da novela, o rapaz, que é filho de Perpétua (Joana Fomm), tem um envolvimento com sua tia, Tieta (Betty Faria).

O que vai acontecer

Em breve, Ricardo surgirá na trama ao enviar um telegrama para sua mãe, Perpétua. Ele é um jovem seminarista e avisará à beata que voltará para Esplanada.

Ricardo estará acompanhado de Cosme e Ascânio, que viajarão na marinete de Jairo (Elias Gleizer). O veículo quebrará e Ricardo não terá paciência de esperar o conserto.

Assim, o seminarista resolve ir a pé para a cidade e faz uma pausa para nadar no açude completamente nu. Essa é a primeira cena em que Gabus Mendes surge pelado. O que ele não imaginaria é que Peto (Danton Mello) estará perto e decidirá roubar suas roupas.

Ricardo (Cássio Gabus Mendes) em 'Tieta' Imagem: Reprodução/Globo

Quando sai da água, Ricardo percebe a falta da batina, registrando nesse instante a segunda cena do ator nu. Em uma cena seguinte, porém, o personagem aparece dormindo na beira do rio. Quem surge no local é Maria Imaculada (Luciana Braga), que observará o jovem por alguns minutos (foto acima).

Enquanto Perpétua se desespera em busca do filho, Ricardo espera anoitecer e se enrola em uma folha ir para casa. Na sequência, prostitutas tentam assediá-lo, mas o religioso sai correndo e chega ao encontro de sua mãe, que fica chocada com a cena.