MC em reality da Netflix, veterano Kamau lança EP: 'Melhor prato do menu'

A cena rap nacional ganha um novo trabalho de Kamau, MC, produtor musical e um dos principais nomes do rap brasileiro. Intitulado "EST... (Ser)", o EP, composto por nove faixas inéditas, reflete toda a essência e a maturidade artística de Kamau, com a colaboração de figuras renomadas como DJ Nyack, DJ RM Brasil, Erick Jay, Kid Abstrakt e Flávia K.

O lançamento

O EP oferece uma experiência auditiva única, refletindo os 27 anos de carreira de Kamau na cena musical. Gravado no Longe/Atelier Studios, com exceção da faixa "Casa" - cujas participações foram captadas no Mossil Estúdio - e a participação de Kid Abstrakt, gravada pelo próprio artista, o EP conta com a mixagem e masterização de Vander Carneiro.

Em entrevista a Toca, Kamau revelou que a escrita foi seu primeiro fascínio na música rap, vindo posteriormente a sonoridade. Ele enfatiza que sua paixão pela cultura hip hop é evidente em cada letra e batida que cria.

O que me move é a vontade de não estacionar. O que me faz escrever melhor é ter comigo sempre a minha história e se manter original no que eu faço. E o EP 'EST... (Ser)' é uma bela demonstração do quanto a minha busca e autocobrança estão presentes no ofício de mostrar meu amor pela música, pelo rap e pela cultura hip hop da melhor forma. Kamau

Voz marcante na cultura negra

Reconhecido como um dos pilares da cultura negra no Brasil, Kamau é frequentemente visto como um mentor para novas gerações de artistas. Ele mesmo descreve sua relação com DJ KL Jay, do Racionais MC's, como a de um irmão mais velho.

Na faixa "Dale", Kamau não apenas homenageia o icônico grupo, mas também reflete sobre a convivência entre gerações na cena do rap. "Sempre me atualizo com o que está acontecendo, sem importar de onde vem a informação, mas prezo mais pelas atitudes do que por conselhos clichês", comenta.

Kamau é um exemplo vivo da troca de experiências entre gerações, o que ele descreve na faixa "[Há] Essência". "O tom professoral algumas vezes pode atrapalhar o movimento e quem tá chegando. O próprio movimento hip hop levanta a bandeira da troca de experiência com outras gerações, por isso deixo essa relação de admiração com a caminhada um pouco mais leve para que todos aprendam."

Conectando gerações e continentes

O valor e a relevância na cena musical são reforçados por Kamau como mestre de cerimônias na série "Nova Cena", da Netflix, onde buscou novos talentos do rap e do trap no Brasil. Sua participação trouxe um toque nostálgico dos tempos da MTV, apresentando o programa ao lado de Djonga, Tasha & Tracie e Filipe Ret.

Eu gostei da minha participação, pela oportunidade de poder somar ao projeto. Consegui não aparecer tanto como ícone. No geral, foi bem legal participar pontualmente, porque aquilo também faz diferença. Kamau

Em "Ritual", uma faixa que destaca a colaboração com o artista Kid Abstrakt de Los Angeles e DJ Nyack, Kamau evidencia a conexão diáspora no rap. Kid Abstrakt, fã de Kamau desde que o ouviu em uma fita de skate, se uniu ao MC brasileiro, reforçando laços culturais e musicais.

Nossa conexão é muito genuína, porque nos conhecemos pela internet, nunca nos vimos pessoalmente e temos dois sons juntos. Ele querer conectar com a raiz da mãe dele é algo muito bonito que transparece no som. Kamau

Kamau está confirmado para se apresentar no Lollapalooza 2025, em março Imagem: Divulgação

Persistência e paixão

Ao longo de seus 27 anos de carreira, Kamau demonstra uma incansável dedicação à música. Pela primeira vez, lança dois trabalhos completos no mesmo ano, com shows agendados em Florianópolis e no Lollapalooza, em março de 2025. "Precisamos chegar nas pessoas com o nosso melhor prato no nosso menu", destaca, ressaltando a importância de nutrir o público com música de qualidade.

Essa trajetória reflete a essência da cultura hip hop e a contínua busca por autenticidade e inovação no rap nacional. O novo EP é uma prova viva de que a magia do rap está mais forte do que nunca.