Luciana Gimenez sensualiza e posta foto nua na Grécia; veja

Luciana Gimenez, 55, esquentou o clima de seu perfil com uma foto ousada nesta sexta-feira (6).

O que aconteceu

A apresentadora resgatou uma foto em que está completamente nua. No clique, ela aparece cobrindo as partes íntimas apenas com um chapéu. De topless, ela também colocou corações na imagem para cobrir os seios.

A foto foi registrada durante uma viagem de Luciana à Grécia. Ela postou a memória recordando o que viveu por lá. "Grécia, que saudade de você", escreveu nos stories do Instagram.

Luciana tem mostrado mais de seu lado sensual nos últimos tempos. Recentemente, a artista usou um vestido transparente e deixou a calcinha à mostra. Ela também já dividiu vários registros de biquíni com os seguidores.

A apresentadora está solteira e assumiu que tem dificuldade para achar pretendentes. Segundo ela, é como se os homens tivessem "medo" de ficar com ela.

Gimenez já deu detalhes de suas preferências e disse gostar de homens mais novos. No entanto, os que estão na casa dos 20 anos não agradam a artista. "20 anos não seria possível, para mim não serve, é muito imaturo", assumiu ela em entrevista ao Vênus Podcast.