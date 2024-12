Liam Payne gastava R$ 150 mil por mês em despesas com a namorada, diz site

Kate Cassidy, 25, está encarando um novo estilo de vida após a trágica morte do namorado, Liam Payne.

O que aconteceu

O cantor gastava mensalmente cerca de US$ 25 mil, aproximadamente R$ 150 mil, em despesas com a namorada. Segundo fontes revelaram ao Page Six, o astro dava uma "mesada" de R$ 60 mil para a influenciadora e ainda emprestava seu cartão de crédito para outros gastos.

Pessoas próximas defenderam que Kate continuará independente financeiramente. "Kate tem o dinheiro dela, então não é como se ela não tivesse para onde ir", disse uma fonte.

Ela não tem o dinheiro que Liam tinha, é claro, mas ela não está quebrada. Amigo próximo de Kate Cassidy

Além do luto, a morte do cantor representará uma grande mudança no padrão de vida de Kate. "Ela faz dinheiro com as parcerias nas redes sociais. Ela não vai viver o mesmo estilo de vida que ela levava com o Liam, mas ela vai ficar bem", completou o amigo.

Semanas antes da tragédia com o ex-One Direction, Liam e Kate alugaram uma mansão na Flórida. Agora, o imóvel já foi anunciado para aluguel novamente por quase R$ 60 mil, depois de a influenciadora tirar seus últimos pertences do local.

Cassidy também não brigará por nada da herança do namorado. "Ela diz que ela não vai pedir nada do patrimônio dele porque eles não eram casados e ele tem um filho... Isso não é dela para ela reivindicar", contaram amigos da influenciadora.

Apesar de reconhecer esse revés, a namorada de Payne não está preocupada com isso. "A tristeza dela não tem nada a ver com o dinheiro, ela está triste porque ela perdeu o Liam. O dinheiro não importa, em comparação. Mas ela vai ter que se mudar, se reorganizar e vai encontrar um novo lugar para viver enquanto ela se cura", completaram as fontes.