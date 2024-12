Record 'queima' a carreira de apresentadores, diz Leão: 'Trituraram o Faro'

A Record triturou a carreira de Rodrigo Faro, afirmou Leão Lobo no Splash Show desta sexta-feira (6). O apresentador anunciou a saída da emissora após 16 anos.

Eu vou dizer que o menos culpado dessa história é o Faro. Tudo bem, ele errou naquele negócio do Gugu, foi muito feio, foi muito pesado. Ele estava chorando no ar e de repente achou que tinha entrado comercial e perguntou quanto que estava dando de audiência. Ou seja, mostrou ali uma falsidade, uma coisa muito pesada.

Então, eu acho que foi mais do que uma gafe, aquilo foi uma coisa séria. E isso pesou. Mas fora isso, eu acho o Faro muito talentoso, acho ele muito profissional.

Segundo Leão, a emissora já "queimou" a carreira de outros apresentadores.

A Record, se você perceber, ela consegue queimar todo mundo. Acabou de queimar a Rachel Sheherazade, que poderia fazer uma carreira linda. Mas eles trituraram a carreira dela. Com esse programa chatíssimo que eles puseram no começo do domingo. Trituraram o Faro.

O colunista criticou a Record por priorizar programas como o Cidade Alerta, apresentado por Luiz Bacci, na grade de programação.

Então, eu acho que a grande responsável, decididamente, é a Record, que só sabe fazer um tipo de programa que é aquele jornalístico mais trash. Que é o [Luiz] Bacci, que é o Domingo Espetacular.

Parece que tudo dela tem que ser pesado, tem que ser trash. Em sentido, assim, de lixão. Coisa para sair sangue, para as pessoas chorarem. Então, isso triturou o Faro junto com essa péssima atitude que ele teve na morte do Gugu.

Para Leão, o SBT pode ser uma boa nova casa para Rodrigo Faro.

Eu tenho impressão que se ele for para o SBT, que é a emissora que mais sabe fazer programa de variedade, acho que pode se dar muito bem ainda.

Acho que seria a grande solução para a carreira dele. Eu acho que teria que ter um programa de sábado à tarde, mas que fosse nesse nível alegre, divertido, como ele fazia na Record lá no comecinho.

De repente, o programa é tão ruim que acaba com a carreira inteira de um apresentador. Eu acho que o Faro não merecia isso, apesar do erro dele. Eu acho que ele tinha que ter vindo a público pedir desculpas e tal. Assumir que realmente errou, mas, de resto, eu acho que ele não merecia isso.

