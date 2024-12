Inusitada e inspiradora, comédia romântica de Natal é opção leve na Netflix

Com o final do ano aumentam as buscas por filmes e séries que façam alusão ao Natal. Na Netflix há uma lista extensa de comédias românticas para todos os gostos. Mas uma especificamente chama a atenção por seu enredo diferenciado e cativante.

"Um Amor Real de Natal", lançado no Brasil no último dia 29 de novembro, é uma dica certeira para quem busca diversão e romance leve.

Comédia romântica perfeita para o fim de 2024

Dirigida por Bradley Walsh, um expert em filmes natalinos, "Um Amor Real de Natal" traz uma história irreverente. Além de retratar o espírito do encerramento do ano, a produção inova com a formatação de um romance que nasce de forma inesperada e por caminhos, digamos, tortos.

Bella Sparks (Danica McKellar) é dona de uma boutique charmosa, para a qual desenha as próprias roupas. O negócio não vai tão bem assim, mas a estilista não desiste, principalmente por ter ajuda incondicional de Meredith (Patrice Goodman).

Os ventos começam a soprar diferentes para Bella quando ela recebe em sua loja um cliente inusitado. Trata-se de Stefan (Damon Runyan), que surge à procura de roupas que possam substituir as que estavam em sua mala, extraviada no aeroporto.

Com gosto refinado, ele encomenda algumas peças ideais para eventos formais e aproveita para fazer uma proposta a Bella. Ele quer que ela seja sua acompanhante nas convenções onde precisará marcar presença.

Protagonistas de 'Um Amor Real de Natal' Imagem: Divulgação/Netflix

Bella Sparks topa o convite e em pouco tempo descobre que Stefan é um homem bem importante. Ele é o Duque de Tangford, que tem uma agenda complexa para cumprir mesmo durante as últimas semanas do ano.

A estilista também descobre um podre do novo 'parceiro'. Ela nota que foi chamada pelo aristocrata justamente para amenizar uma polêmica recente vivida por ele. Stefan deveria aparecer em público muito bem acompanhado para que a mídia e a sociedade envolta à realeza não criasse qualquer burburinho.

Ao longo da narrativa, o tema Natal entra como pano de fundo bem suave. Não há uso de recursos religiosos, o que pode agradar facilmente todos os públicos.

Espirituoso, o longa segue do começo ao fim com humor leve e os atores se destacam bastante por imprimir carisma nos personagens. Enquanto Bella mostra intensidade na luta por seus objetivos, mas sem perder o frescor, Stefan deixa, em diversos momentos, a sisudez de lado, para evidenciar que é uma pessoa comum e cheia de falhas.

A química entre os dois protagonistas também chama a atenção. Com fluidez, o casal começa a perceber que as diferenças são minúsculas perto do que realmente importa. Quem busca um filme que entretenha e deixe o coração quentinho ao mesmo tempo vai curtir ver "Um Amor Real de Natal", seja na época de festas ou não.