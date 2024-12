No Faro, Flora dispara plaquinhas contra Sacha: preconceituoso e hipócrita

Flora foi a 11º eliminada de "A Fazenda 16" (Globo) com 21,87% dos votos. Ela participou do programa "Hora do Faro" para distribuir as tradicionais plaquinhas para os seus adversários no jogo, e Chico Barney contou os detalhes dos bastidores no Central Splash desta sexta-feira (6).

O participante que mais recebeu plaquinhas foi Sacha Bali. Flora, inclusive, não poupou nenhum participante do reality e distribuiu avaliações negativas.

O ator, apontado como favorito ao prêmio, recebeu: insuportável, covarde, prepotente, vitimista, mentiroso, hipócrita, joga sujo, dramático, manipulador e ganancioso.

Durante o programa, a ex-peoa assistiu a uma cena em que Sacha diz que Flora não iria participar de uma ação no jogo por ter limitações físicas. A filha de Arlindo Cruz ficou revoltada com o comentário do ator. Chico contou que, neste momento, o sangue dela subiu.

Nesse momento ela ficou indignada e ela falou: 'Por que eu tenho limitações físicas? É por ser gorda? É por ser negra? É por ser mulher?

Chico Barney

Para Albert, Flora deu as plaquinhas palestrinha, mimi e falso. Dieguinho, apresentador do Central, discordou com o último adjetivo.

Eu não acho o Albert falso, eu acho ele verdadeiro. Se ele fosse falso ele seria mais interessante para o público, mas ele sendo verdadeiro é extremamente chato.

Dieguinho

Para Flor, Flora deu as placas de mentirosa, coitada e desleal, além de ter colocado "falsa" duas vezes. Já Vanessa foi descrita como sonsa, perdida, falsa, mentirosa e joga sujo.

Chico contou que, durante a gravação, Flora avaliou sua própria participação no reality. Ela admitiu que não se entregou tanto para o jogo para evitar polêmicas aqui fora.



Ela fala sobre isso bastante ao longo da nossa sabatina. Ela assume que tentou ao máximo não render bloco. Ela disse: 'Se eu fui falsa com alguém, se eu parecia uma planta em alguns momentos, foi muito porque não queria magoar as pessoas e nem entrar em conflito'.

Chico Barney

O problema da Flora foi ela não ter entendido que estava em um programa de televisão. Ela contava com o prestígio da família (...) Ela não precisava fazer barraco, mas precisava aparecer.

Dieguinho

Yuri também recebeu plaquinhas negativas da peoa. Arrogante, enganação, advogado, vtzeiro, barraqueiro e venenoso foram os adjetivos dados ao peão. "Ela não gosta do Yuri", disse Chico. Juninho recebeu as placas sem conteúdo e falso.

