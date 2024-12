Flora fala em 'fanatismo' por Sacha: 'Não aguentariam 3 dias em casa'

Eliminada da Fazenda 16 (Record), Flora criticou uma parcela de fãs de Sacha Bali nesta sexta-feira (7) no programa De Mala e Cuia, do R7, apresentado por Lucas Selfie.

O que aconteceu

Em entrevista, Flora disse que o reality é "mais" do que Sacha Bali, mas que os embates com o ator podem ter contribuído para algumas eliminações.

A galera tá com esse favoritismo, com esse fanatismo em um cara que eu tenho certeza que se colocarem na casa de vocês, não aguentam 3 dias Flora Cruz

A ex-peoa ainda deixou claro que se refere a Sacha como jogador, e é preciso separar sua pessoa "no jogo e fora dele". "A pessoa, eu acredito que tem um coração", disse.

Flora também disse que não "passou do ponto" com Sacha. "O lance do grito, vendo de fora, talvez possa ter passado um pouco do ponto, mas em contexto geral, não. O cara me xingou, falou mal de mim pelas costas com o grupo dele... Que faz parte do jogo. Mas eu não retiro (...) nada".

