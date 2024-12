Flora revela que quis beijar Cauê em A Fazenda 16: 'Era um chamego'

11ª eliminada de A Fazenda 16 (Record), Flora revelou na Cabine de Descompressão (PlayPlus) que teve interesse em ficar com Cauê, terceiro eliminado.

O que aconteceu

Flora confessou ter se interessado pelo peão. "Ah, eu queria. Eu ia dar um beijo nele."

Fiquei analisando. Ele chegava na minha mão e pegava. Eu tô muito maluca? Toda hora era um carinho, um chamego... Flora Cruz

A ex-peoa riu. "Falei: É muito carinho, não tô acostumada."

Ela disse, contudo, que preferiu "deixar quieto" e não investiu no peão. Cauê foi eliminado na terceira roça da temporada.

Antes da eliminação do peão, Flora chegou a falar dentro da casa sobre sua relutância em se envolver com Cauê.

