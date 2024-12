Fim de semana tem festivais pelo Brasil e dois shows do Iron Maiden em SP

Não faltam shows ao vivo nem diversidade musical em um fim de semana que tem quatro festivais em três cidades e dois shows do Iron Maiden em São Paulo.

O que vai acontecer

Há dois festivais em Curitiba, ambos no sábado. No Universo Alegria se apresentam Ana Castela, Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Matuê, Luan Pereira, Dennis, Leo & Raphael, Henrico DJ e Terezo. Os shows acontecem no Estádio Couto Pereira.

O outro é o Prime Rock Brasil, na Pedreira Paulo Leminski. O evento reúne Biquini, Samuel Rosa, Blitz, Humberto Gessinger, Ira!, Titãs e Dado Villa Lobos & Marcelo Bonfá.

Já com ingressos esgotados, a 21ª edição do No Ar Coquetel Molotov coloca no palco montado no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife, um elenco 70% feminino. Tem Jaloo, Céu, Tati Quebra Barraco e Zaynara, entre outras.

Zaynara é atração do No Ar Coquetel Molotov 2024, no Recife Imagem: Divulgação/Rock In Rio

A cantora norte-americana Brooke Candy é a headliner do Zig Festival, em São Paulo, no Estádio da Portuguesa. Com lineup atento à diversidade, o Zig tem ainda Coucou Chloe, Urias e outros.

Bruce Dickinson em show do Iron Maiden em Manchester em 2023, na etapa europeia da Future Past Tour Imagem: John McMurtrie/Divulgação

Noites de metal

O fim de semana bombado inclui o sucesso antecipado dos shows do Iron Maiden, que estão com ingressos esgotados. A cultuada banda inglesa de heavy metal toca na sexta e no sábado em São Paulo, no Allianz Parque, com abertura dos dinamarqueses do Volbeat.

As apresentações integram a turnê mundial Future Past, que termina com estes shows em São Paulo. Depois, o Maiden descansa até o verão do hemisfério norte para rodar de novo o planeta com uma turnê que vai celebrar seus 50 anos de carreira da banda.

Veja tudo que tem

Sexta

The White Buffalo - Terra SP (São Paulo)

Insomnium - Carioca Club (São Paulo)

Criolo - Vibra (São Paulo)

Ritchie - Teatro Bradesco (São Paulo)

Boogarins - show de lançamento do álbum 'Bacuri' - Cine Joia (São Paulo)

Soweto - grátis - Sesc Itaquera (São Paulo) ESGOTADO

Tony Tornado - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Soweto (com Belo) - Uzna (Sorocaba - SP)

Zé Ramalho - Multiplan Hall (Ribeirão Preto - SP)

Dire Straits Legacy - Teatro Riachuelo (Natal)

Nando Reis - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Adriana Calcanhotto - Cine Theatro Central (Juiz de Fora - MG)

Leo Jaime, com participações de Eduardo Dussek, Kiko Zambianchi e João Penca e Seus Miquinhos Amestrados - Qualistage (Rio de Janeiro)

Xande canta Caetano - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Angra - C E San Lorenzzo (Maringá - PR)

Clarice Falcão - John Bull (Florianópolis)

Sexta e sábado

Iron Maiden e Volbeat - Allianz Parque (São Paulo) ESGOTADO

Mart'nália - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Sábado

Zig Festival (Brooke Candy, Coucou Chloe, Urias e outros) - Sonora Garden (no Estádio da Portuguesa, São Paulo)

Twinkle Brothers - Cine Joia (São Paulo)

Gop Tun Danceteria (Shanti Celeste, Kamma & Masalo e outros) - Clube Esperia (São Paulo)

Stacey Kent e Danilo Caymmi - Teatro Bradesco (São Paulo)

Jão - Vibra (São Paulo)

Alceu Valença - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Criolo e Luciana Mello - Sala São Paulo (São Paulo) ESGOTADO

Rogerio Skylab - Casa Natura Musical (São Paulo)

Kiko Dinucci - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Jinjer e Heaven Shall Burn - Circo Voador (Rio de Janeiro)

The White Buffalo - Sacadura 154 (Rio de Janeiro)

Diogo Nogueira - Arena Jockey (Rio de Janeiro)

Paulo Ricardo - show Voz, Violão e Rock 'n' Roll 2 - Blue Note RJ (Rio de Janeiro)

Forfun - Praça da Apoteose (Rio de Janeiro)

Fábio Jr. - Qualistage (Rio de Janeiro)

No Ar Coquetel Molotov (ionnalee, Jaloo, DJ Ramon Sucesso e outros) - Campus da UFPE (Recife) ESGOTADO

Dire Straits Legacy - Teatro Guararapes (Recife)

Universo Alegria (Ana Castela, Gusttavo Lima, Hugo & Guilherme, Matuê, Luan Pereira, Dennis, Leo & Raphael, Henrico DJ e Terezo) - Estádio Couto Pereira (Curitiba)

Prime Rock Brasil (Biquini, Samuel Rosa, Blitz, Humberto Gessinger, Ira!, Titãs e Dado & Bonfá tocando Legião Urbana) - Pedreira Paulo Leminski (Curitiba)

Liniker - Live (Curitiba)

Clarice Falcão - CWB Hall (Curitiba)

Angra - Teatro Marista (Ponta Grossa - PR)

Natiruts - Espaço Náutico Marine Club (Belém)

Sepultura - Ceprama (São Luís)

Paralamas do Sucesso - Campus Music (João Pessoa)

Silva - Centro de Convenções Ulysses (Brasília)

Sábado e domingo

Ludmilla - Riocentro (Rio de Janeiro) ESGOTADO NO SÁBADO

A sul-africana Belinda Davids faz Tributo a Whitney Houston no domingo, em São Paulo Imagem: Pedro Becerra/Redferns

Domingo