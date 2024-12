O segundo dia da CCXP 24 começou! Já nos primeiros minutos do evento, os fãs se juntaram em frente às grades do painéis, a espera dos artistas que irão se apresentar nesta sexta-feira (6). Nomes como Matt Smith, Giancarlo Esposito e Alice Braga são os destaques do dia.

Diretor Daniel Rezende participa de painel no Palco Omelete, na CCXP 24 Imagem: Will Dias/Brazil News

Atriz Débora Falabella chega na CCXP 24 Imagem: Clayton Felizardo/BrazilNews

Os diretores Aly Muritiba, Laís Bodanzky e Daniel Rezende no Palco Omelete, na CCXP 24 Imagem: Andy Santana/Brazil News

Ator Giancarlo Esposito participa de painel no Palco Thunder, na CCXP 24 Imagem: Leo Franco/AgNews