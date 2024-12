Dieguinho: Albert faz jogo baixo para causar expulsão de Sacha de A Fazenda

Albert está tentando de tudo para provocar a expulsão de Sacha Bali de A Fazenda (Record), afirmou Dieguinho no Central Splash, do Canal UOL, desta sexta-feira (5).

Depois da resolução da última Roça em "A Fazenda 16" (Record), Albert protagonizou um embate com Sacha na manhã desta sexta-feira (6). Ele estava na disputa pela permanência no jogo, que culminou na eliminação de Flora.

Eles trocaram diversas acusações sobre o cuidado com a casa, e quase partiram para a agressão um contra o outro. Na perspectiva de Dieguinho, Albert tentou causar uma expulsão de Sacha.

Ele tinha uma clara intenção: desestabilizar o Sacha para provocar, de repente, uma expulsão. Eles não sabem mais o que fazer, o pessoal do grupão (...) Não sabem o que fazer para ocasionar essa expulsão do Sacha.

Dieguinho

Dieguinho ainda argumentou que os participantes estão vivendo em um eterno looping, sem trocar o disco em termos de embates dentro da casa. "O Albert está chamando o Sacha de trapaceiro desde a primeira semana de programa", diz.

Eu acho o Albert uma das figuras da Fazenda mais patéticas dessa. Acho que a gente pode definir dessa forma, que temporada teve. Eu falo isso porque o problema do Albert é que ele está na falta de coerência com o que ele fala e o que ele faz.

Dieguinho

