Diabo, mortes e passagem no tempo marcam último capítulo de 'Alma Gêmea'

Na tarde de sexta-feira (6), o último capítulo da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), foi exibido no Vale a Pena Ver de Novo.

O que aconteceu

Com a exibição do capítulo final da novela de 2006, "Alma Gêmea" ficou no topo dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). "Um dos finais mais ousados, impactantes, emocionantes e memoráveis da história da teledramaturgia. Rafael e Serena partindo juntos pra a eternidade com suas almas ao longo de todas as suas vidas, incluindo um casal de freiras e escravizados", comentou um telespectador.

A cena em que Cristina (Flávia Alessandra) é levada ao inferno pelo Diabo foi uma das mais comentadas pelos fãs. "A cena que traumatizou uma geração! A Cristina prometeu a alma ao diabo e ele veio buscar", escreveu um usuário da rede social.

Ao final da trama, Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis) morrem e reencarnar no corpo de duas crianças nos dias atuais. "O final de 'Alma Gêmea' é um dos mais inesquecíveis da teledramaturgia brasileira", se emocionou um fã.

A cena que traumatizou uma geração!

A Cristina prometeu a alma ao diabo e ele veio buscar.



ABSOLUTE NOVELA #AlmaGêmea pic.twitter.com/BLWqRFpSCT -- Bruno Pinheiro (@brunopinheiro_l) December 6, 2024

Um dos finais mais ousados, impactantes, emocionantes e memoráveis da história da teledramaturgia. Rafael e Serena partindo juntos pra a eternidade com suas almas ao longo de todas as suas vidas, incluindo um casal de freiras e escravizados. #AlmaGemea pic.twitter.com/VoVGqejyfL -- Sérgio Santos (@ZAMENZA) December 6, 2024

O final de #AlmaGêmea é um dos mais INESQUECÍVEIS da história da dramaturgia brasileira 🥺pic.twitter.com/MKv0qnu3Ci -- Tracklist (@tracklist) December 6, 2024

esse final de #almagêmea é tão lindo né. esse conceito de ter uma alma gêmea e vcs sempre vão se reencontrar independente de quantas vezes reencarnem. meu deus, isso é tão forte. walcyr, você é pai.pic.twitter.com/9ZkXfcC600 -- hen (@tufaomoraess) December 6, 2024

Sem contar os dois casais gays. Essa novela é um absurdo de perfeição. Salve Walcyr, salve Jorge Fernando #AlmaGemea pic.twitter.com/RfVjcLg8pm -- juka (@nisjunior) December 6, 2024