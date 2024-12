Destaque na CCXP 24, 'Maurício de Sousa - O Filme' ganha primeiro teaser

"Maurício de Sousa - O Filme" ganhou seu primeiro teaser nesta sexta-feira (6). A produção foi destaque no painel "A Jornada Audiovisual da MSP: Os Lançamentos que Impulsionam o Mercado Brasileiro", durante a CCXP 24.

O que aconteceu

O longa será protagonizado por Mauro Sousa, filho do quadrinista. Produzido pela Focus Films e Boa Ideia Entretenimento, com coprodução da Star Original Productions, a história retratará a vida do criador da Turma da Mônica.

O público poderá conhecer a trajetória de Maurício de Sousa, desde sua infância até a descoberta pela sua paixão pelos quadrinhos. O longa ainda abordará como o quadrinista praticamente inventou sua carreira, em uma época em que trabalhar com isso era considerado impossível. A criação de personagens como Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão, Chico Bento e o Astronauta também serão retratados na história.

O filme tem previsão de estreia para 23 de outubro de 2025 nos cinemas de todo país. Com direção de Pedro Vasconcelos ("Fala Sério Mãe") e codireção de Rafael Salgado, o elenco ainda conta com Thati Lopes, Elizabeth Savalla, Emílio Orciollo Neto, Natalia Lage e Clara Galinari.

Maurício de Sousa ganhará filme sobre sua vida e carreira em 2025 Imagem: Vantoen Pereira Jr.

Confira o teaser: