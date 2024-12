Davi Brito volta a ser acusado de usar Photoshop durante viagem a Dubai

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Davi Brito, 22, voltou a causar polêmica ao postar uma foto com suposto Photoshop.

O que aconteceu

O vencedor do "BBB 24", da Globo, compartilhou um momento da viagem que fez recentemente para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao lado da irmã, Raquel Brito.

Na imagem, o ex-brother aparece em um carro de luxo e um helicóptero pode ser visto ao fundo. A aeronave, no entanto, parece ter sido gerada por meio de montagem no Photoshop.

Um internauta encontrou no Google uma imagem igual a do helicóptero que aparece na imagem de Davi, em PNG, com fundo transparente.

Outros seguidores notaram que não tem um piloto no helicóptero "registrado" por Davi.

esse davi brito é viciado em mentir parece eu pic.twitter.com/1HU9UVtn49 -- Mateus. ? (@teteuxinn) December 6, 2024

Não é a primeira vez que Davi é acusado de pegar imagens da internet e usar como se fossem autorais. Em outra ocasião, o baiano pegou a foto de um termômetro em um banco de imagens para simular que estava doente.