Como Rodrigo Faro foi de sucesso de audiência a 'fracasso' na Record

Rodrigo Faro, 51, estreou como apresentador na Record em abril de 2008 para substituir Márcio Garcia no comando do Melhor do Brasil. Ao longo de 16 anos, ele conseguiu imprimir sua marca em programas de auditório, mas foi do auge ao fracasso nos medidores de audiência, tanto que sua saída da emissora foi anunciada na quinta-feira (5).

A trajetória de Faro na Record

Faro deixou a Globo e assinou com a Record em 2008. Ele se consolidou como apresentador um ano depois de sua estreia na função, quando Melhor do Brasil se tornou um sucesso de audiência e comercial para a Record.

A morte de Michael Jackson, em junho de 2009, foi também o ponto de virada para Faro. Na ocasião, para homenagear o rei do pop, ele fez passos de moonwalk sempre que saia um beijo no Vai dar Namoro. Assim, surgiu o popular "dança, gatinho", em que Faro passou a homenagear diversos nomes da música brasileira e internacional, e se tornou um marco de sua carreira como animador de auditório.

Audiência nas alturas. Em 2018, já em Hora do Faro chegou a uma média de 9 pontos na Grande SP (principal mercado publicitário do país), superando o SBT —Eliana ficava, na época, entre os 7,5 e 8 pontos— e se consolidando na vice-liderança dos domingos. Faustão liderava na casa dos 18 a 20 pontos de média. Cada ponto de ibope em SP equivalia a cerca de 72 mil domicílios na época.

Por três domingos, no primeiro semestre daquele ano, Faro chegou a registrar os desejadíssimos dois dígitos de ibope: 7 de janeiro (10,3 pontos), 4 de fevereiro (10,9 pontos) e 15 de abril (10,5 pontos). Eliana não conseguiu a façanha nenhuma vez no mesmo período.

Rodrigo Faro como Lady Gaga, na volta do "Dança, Gatinho" Imagem: Antonio Chahestian/Record TV

Gafes como a cometida no programa em homenagem a Gugu fizeram com que a atração começasse a ruir nos medidores de audiência. O apresentador não conseguiu manter o mesmo sucesso de antes e passou a sofrer derrotas consecutivas para Eliana, à época no SBT.

Faro sofreu derrotas para Eliana por cinco anos consecutivos entre 2019 e 2023. Conforme o jornal Folha de S.Paulo, em 52 confrontos diretos entre Rodrigo e Eliana, a apresentadora conseguiu 46 vitórias. A loira conseguiu manter o SBT na vice-liderança no horário em que ia ao ar, atrás apenas da Globo. Faro, por sua vez, passou a amargar o terceiro lugar.

Derrotas consecutivas para Eliana pressionaram Faro. A baixa audiência afugentou patrocinadores e forçou a Record a fazer mudanças na Hora do Faro, além de reduzir o salário do apresentador. Atualmente, a atração comandada por Rodrigo vem perdendo até para o Roda a Roda, no SBT. Neste ano, a atração registrou em pelo menos duas ocasiões marcas de três pontos em média de audiência na Grande São Paulo, principal centro comercial da TV.