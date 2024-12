"Cem Anos de Solidão", da Netflix, chega às telas em Havana

Por Sarah Morland

(Reuters) - Do lado de fora do cinema Yara, na capital cubana, trabalhadores se preparavam para a exibição nesta sexta-feira da primeira adaptação para a TV de um dos romances mais amados da América Latina, um desafio enorme assumido pela gigante do streaming Netflix filmado inteiramente na Colômbia.

Os dois primeiros capítulos de "Cem Anos de Solidão" -- uma série de 16 episódios dividida em duas partes -- serão apresentados no festival de cinema de Havana, na ilha caribenha, onde os residentes são impedidos de acessar a Netflix, entre outros sites dos Estados Unidos.

A série adapta o clássico de 1967 do ganhador do Prêmio Nobel Gabriel García Márquez, que narra sete gerações da família Buendia -- muitos de seus membros com os mesmos nomes -- na cidade fictícia de Macondo.

É considerada uma das obras mais importantes do realismo mágico -- um estilo pioneiro na América Latina que mistura realismo e fantástico -- e um produto fundamental do movimento literário experimental e político conhecido como Boom Latino-Americano.

O diretor Alex Garcia Lopez, que codirigiu a parte 1 ao lado de Laura Mora, disse à Reuters que quando leu o romance, aos seus 20 anos, ficou impressionado com a capacidade de contar simultaneamente a história de um país, de um continente e da raça humana.

Para ele, o cerne da história gira em torno da discussão sobre se os seres humanos podem "vencer nosso destino ou se estamos programados para continuar cometendo os mesmos erros geração após geração".

"Isso é muito humano", disse, apontando para os paralelos do livro com a crescente polarização política nos Estados Unidos e na Europa.

"O livro capturou isso em 1967 e continua sendo extremamente importante hoje."

Os vídeos promocionais mostram trajes requintados do século 19 e um cenário tropical exuberante da costa da Colômbia.

Falecido em 2014, García Márquez relutou em vender os direitos para uma adaptação hollywoodiana de seu romance.

O vice-presidente de conteúdo latino-americano da Netflix, Francisco Ramos, disse à Reuters, no entanto, que o acordo com os filhos de García Márquez foi "muito simples", pois a Netflix se comprometeu desde o início a produzir o programa inteiramente na Colômbia, em espanhol, e a usar o formato de série para traduzir o imenso escopo de cem anos do romance.

A série credita os dois filhos dos autores como produtores-executivos.

"Adaptar uma obra-prima é um grande desafio", disse Ramos. "Nunca tivemos dúvidas de que o enorme talento da América Latina -- nesse caso, principalmente da Colômbia -- estaria à altura da tarefa. Eles só precisavam de apoio e oportunidade."

Ramos disse que a Netflix, que recentemente lançou uma adaptação cinematográfica do clássico mexicano "Pedro Páramo", de Juan Rulfo, de 1955, está agora trabalhando em adaptações de obras dos escritores mexicanos Jorge Ibargüengoitia e Ángeles Mastretta, além da colombiana Laura Restrepo.

A Netflix classifica os dramas policiais ambientados na América Latina, como "Narcos" e "Griselda", como algumas de suas séries mais populares.

"Quase sempre exportamos essas histórias de traficantes de drogas, imigrantes ilegais, prostituição, pobreza e ditaduras", observou o diretor.

"Queremos mostrar ao mundo que somos mais do que aquilo que eles nos conhecem."

(Reportagem de Sarah Morland; reportagem adicional de Nelson Acosta em Havana)