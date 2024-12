CCXP 24: 'Sair das telas e trocar ideia com o autor é valioso', diz Ferréz

Escritor e criador da ONG Interferência, Ferréz participou de várias CCXPs divulgando os seus livros e quadrinhos. Ele é um dos autores que participam do Artists' Valley by Bis, espaço para divulgação de quadrinistas independentes e para que os artistas das grandes editoras possam interagir com seu público e vender produtos. "A CCXP e outros festivais de literatura melhoraram muito a sua diversidade", diz ele.

Mais espaço

Na edição 2024, o espaço Artists' Valley aumentou o espaço para autores pretos, LGBT+ e periféricos. "A divulgação de trabalho já foi muito mais difícil. Hoje, além da CCXP estão surgindo mais espaços. No caso da periferia é fundamental. Tem muito autor excelente na quebrada", diz Ferréz.

Ferréz promoveu o evento gratuito Caramelo Con em novembro. O encontro, que aconteceu na praça Roosevelt, em São Paulo, é um tipo de CCXP em pequena escala com quadrinhos, literatura, bonecos e debates com autores.

Autores consagrados participam desta edição da Artists' Valley. Entre eles estão John Romita Jr, Chris Claremont e Laerte.



O jovem está muito bitolado nas telas. Sair das telas e trocar ideia com o autor é valioso. Pensa estar em um lugar pra conversar com o cara que revolucionou o mundo com os X-Men. Tem noção? Isso é valioso. Fora que para muitas crianças e adolescentes, esse será o primeiro momento mágico com um livro ou um gibi. Aqui é o primeiro contato do cara, através de uma brincadeira, ele vem aqui e daqui a pouco ele está vendo livro, daqui a pouco ele está assistindo uma peça, entendeu?

— Ferréz

Ferréz fez indicação de cartunista para acompanhar. O autor sugere a todos que forem para a CCXP conhecerem mais o trabalho do cartunista e editor Otacílio d'Assunção, o Ota. "Ele é um cara muito importante para os quadrinhos e morreu há pouco tempo", destacou.