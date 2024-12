CCXP 24: MSP anuncia 'Chico Bento 2' e Carlos Saldanha em 'Horácio'

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa", filme live-action baseado no famoso personagem dos gibis, estreia nos cinemas brasileiros em 9 de janeiro, mas a Mauricio de Sousa Produções já está produzindo uma continuação. Outra novidade divulgada é que a animação de 'Horácio' para os cinemas também já tem o seu diretor.

O que aconteceu

A notícia sobre "Chico Bento 2" foi relevada no por Marcos Saraiva, que é diretor-executivo do estúdio, durante o painel na CCXP. Saraiva, que é filho da Mônica Sousa e neto do criador do personagem, o Mauricio de Sousa, disse apenas que a sequência já está em produção, sem dar mais detalhes sobre título ou o enredo. "Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa" traz Isaac Amendoim no personagem-título, e tem direção de Fernando Fraiha e Marcos Saraiva.

Já "Horácio" terá a direção do brasileiro Carlos Saldanha, de fama internacional por "Rio". O filme, que tinha sido revelado pelo próprio Mauricio na CCXP de 2023, é centrado no simpático dinossauro.

Saldanha não esteve presente no painel, mas, em um vídeo apresentado no telão, afirmou que já estão trabalhando no roteiro da animação, que está prevista para ser lançada nos cinemas. Não há, ainda, uma data de estreia ou outros detalhes.