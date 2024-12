Bruno Fagundes usa terapia pessoal para viver psicólogo em 'Volta por Cima'

Bruno Fagundes, 35, encara uma nova etapa em sua vida profissional: viver o psicólogo Bernardo na novela "Volta por Cima" (Globo). Em entrevista exclusiva para Splash, o ator conta como usou usas próprias experiências pessoais com a terapia para compor o novo personagem.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Quem é Bernardo em 'Volta por Cima'?

O novo personagem entra na novela das sete no capítulo de sexta-feira (6). A princípio, Bernardo será o psicólogo que cuidará de Cida (Juliana Alves), ajudando-a com o diagnóstico de estresse pós-traumático.

Eu entendi que a Cláudia [Souto] está a fim de abordar o tema saúde mental. Acho isso absolutamente pertinente em muitos níveis. E aí, nesse sentido, alguns personagens da novela vão passar por ele para entender como elaborar e lidar com os seus próprios problemas mentais ou, enfim, situações mentais, questões que eles querem elaborar e resolver. Bruno Fagundes

Bruno acredita que, ao acompanharmos o processo terapêutico de Cida desde o início, alguns tabus sobre tratamento mental possam ser quebrados. "Acho muito bonito ver esse processo terapêutico no início, onde uma personagem, de certa forma, ela é meio cética, mas está a fim de buscar ajuda. E nesse caso, não quero dar spoiler aqui, mas ele, obviamente, incentiva ela a fazer isso. Acho que é muito interessante abordarmos esse tema dessa forma, porque eu vejo que a saúde mental ainda é tabu, ainda é um assunto que, de certa forma, as pessoas evitam falar ou não sabem muito como é que funciona".

Cida (Juliana Alves) e Bernardo (Bruno Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Divulgação/Globo

Sendo escalado para a novela apenas dois dias antes de começar a gravar, Bruno não teve tempo de preparação e precisou buscar em seu próprio processo terapêutico a construção para o novo personagem. "Já faz parte do meu repertório pessoal, porque eu mesmo passei por muito processo terapêutico, e o ator, por natureza, é um observador, então, o meu analista acha que eu não estou observando ele, mas eu estou observando ele bastante".

Adoro a pesquisa da autojornada, então eu sou muito a fim de qualquer processo terapêutico. Faço análise há muitos anos, de forma quase que ininterrupta, na pandemia foi algo que me ajudou muito, eu não consigo nem mensurar o quanto me ajudou a passar por um processo terapêutico e sou muito aberto para novas formas de processo terapêutico.

Apesar disso, a vida de Bernardo não se resumirá ao campo profissional, ele também será um grande amigo de Yuki (Jacqueline Sato). "Eles são BFFs. Então, eu estou muito entusiasmado por trabalhar com a Jaqueline Sato, adoro ela como pessoa, adoro ela como atriz, a gente não se conhecia, mas se acompanhava. Então, quando nos vimos nos bastidores, nos estúdios Globo, foi um susto gostoso, foi muito interessante, é muito legal".

Bruno ainda não sabe se Bernardo e Yuki serão apenas amigos ou terão um relacionamento amoroso, e nem outros detalhes sobre o novo personagem. "A parte gostosa de fazer novela, e não sei se o público sabe disso, mas pra gente é a surpresa que o público tem ao assistir. A gente recebe os capítulos e fala: 'meu Deus, eles não são só amigos'. Eu não sei se é o caso, não sei ainda qual vai ser o grau de relação dos dois, mas sei que eles são muito amigos e não vejo a hora de descobrir mais".

Bernardo (Bruno Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Léo Rosário/Globo

Uma nova jornada para Bruno Fagundes

"Volta por Cima" surgiu na vida do ator logo após uma entrevista para a Folha de S.Paulo onde comentou que, em 2024, ainda não havia feito testes para novos trabalhos. Ele conta que estava apontando uma característica do mercado e acredita que isso aconteceu, em parte, por causa da greve que atingiu Hollywood. "Isso, obviamente, faz com que os investimentos fiquem mais escassos. Isso, com certeza, impacta a nossa indústria que ainda está crescendo, especialmente nos streamings".

Sendo um homem gay assumido, Bruno não acredita que a falta de trabalhos recentes tenha alguma relação com homofobia. "Acho que não, eu espero que não. Em primeiro lugar, porque esse é um contrassenso, seria algo horrível, seria algo criminoso, se fosse, mas eu acredito que não. Acho que é, realmente, só um reflexo do nosso tempo, de uma atenção superpulverizada, o mercado como um todo não deu conta da quantidade de gente que está aí no mercado".

Esse é retorno do artista às novelas após "Cara e Coragem", de 2022, em que interpretou Renan. Curiosamente, as duas tramas são da autora Claudia Souto. "Ela é um daqueles seres humanos que eu costumo chamar de raros", afirma o ator.

Bruno espera continuar se firmando em uma trajetória como um bom ator por seu próprio esforço, e não por ser filho de Antonio Fagundes. "Hoje eu tenho muita felicidade, muita humildade, muita alegria de ter construído uma trajetória sólida de trabalho. Acredito muito no trabalho, eu não acredito que as coisas vêm de graça. Claro, estou falando de um lugar de privilégio, eu sou uma pessoa privilegiada, eu tenho um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, mas abriu a cortina, ninguém está nem aí quem é seu pai, quem é sua mãe, você quer ver aquele personagem existir, você quer acreditar naquele personagem".

Ele diz que perguntas sobre ser nepobaby foram as que mais respondeu este ano, e que está com certo cansaço disso. "Acompanho uma tradição e uma história, especialmente a do meu pai, mas a do meu pai e da minha mãe, duas histórias únicas. Tenho muita consciência de onde parti, de qual é o meu ponto de partida, mas para mim é muito mais importante saber o que eu vou fazer a partir disso".