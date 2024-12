Bruna Marquezine posta ensaio na banheira, e João Guilherme se declara

Bruna Marquezine, 29, compartilhou fotos de um ensaio na banheira nesta quinta-feira (6), e foi elogiada pelo namorado, João Guilherme, 22.

O que aconteceu

A atriz postou uma série de cliques em preto e branco. Nas imagens, ela aparece nua na banheira, enrolada em um lençol, e em várias outros ângulos.

O ensaio foi feito nas gravações da série Amor da Minha Vida (Disney+). "Pra celebrar todo o amor de tantos de vocês com a nossa série, escolhi dividir algumas fotos da exposição do Marcelo (spoiler do 1° episódio)", escreveu Marquezine no Instagram.

João Guilherme aproveitou o post para expressar sua admiração pela namorada. "Tenho uma queda forte pela Bia", escreveu o ator, fazendo referência à personagem de Bruna na série.

Fãs da atriz também se encantaram com o resultado final das fotos. "Aleluia! Me perguntei quando você postaria essas fotos, porque você está simplesmente uma obra de arte", disse a ex-BBB Thalyta Alves. "Deslumbrante", comentou uma seguidora. "Divinamente charmosa", elogiou outra fã.