Belo sobre prisão por tráfico: 'Vítima de algumas coisas que aconteceram'

Belo, 50, recordou sua condenação e prisão por tráfico de drogas em 2004, e disse ter sido "vítima" de coisas que aconteceram na época.

O que aconteceu

Cantor afirmou que sua pretensão não é a de se vitimizar, admite que errou e que pagou por isso. "Lógico que eu sei onde errei, paguei por esses erros, mas acho que, não vou me vitimizar, mas eu fui vítima de algumas coisas que aconteceram, a gente precisa fazer análise sobre tudo isso, como aconteceu, qual a história, uma coisa mais profunda", declarou durante participação no podcast PodPah.

O artista recordou que, na época, estava no auge de sua carreira, em um namoro com Viviane Araújo e, subitamente, "acabou tudo". "A minha vida desabou. Eu estava no auge, vivendo um momento sensacional, ia para todos os programas, e do dia para noite acabou tudo, começa essa perseguição policial, essa coisa louca de judiciário".

Ele ressaltou que conseguiu "dar a volta por cima" e agradeceu o apoio dos fãs. "Deus foi muito bom comigo [...] E os meus fãs já provaram para mim que eles estão comigo independente de qualquer coisa. Enquanto eu estiver cantando, fazendo show, eles estarão comigo".

Belo foi preso em 2002 e em 2004. Na primeira vez, ele passou 37 dias encarcerado no sistema prisional do Rio de Janeiro. Na segunda, em 2004, dessa vez, já condenado a oito anos de prisão, o cantor passou três anos e oito meses detido, até deixar a cadeia em liberdade condicional em 2007. A pena contra o famoso foi extinta em 2010.

Pagodeiro revisitou sua história no documentário "Belo: Perto Demais da Luz", em que fala desde a prisão aos relacionamentos com Viviane Araújo e Gracyanne Barbosa.