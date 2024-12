Belo diz que não assistiu ao próprio documentário: 'Não fiz pra me exaltar'

Belo, 50, afirmou que não assistiu e que nem pretende assistir ao próprio documentário, lançado recentemente no streaming do Globoplay.

O que aconteceu

Cantor explicou que o produto não foi feito para exaltar sua trajetória, mas para contar sua vida, sem citar apenas as conquistas. "Não vi e não vou ver. Juro por Deus, por tudo que é mais sagrado. Eu não vi porque meu documentário não é chapa branca. Não fiz o documentário para me exaltar, para mostrar as coisas mais bonitas da minha vida. Eu fiz para realmente contar minha história, tudo que passei, tudo que sofri", declarou durante participação no podcast PodPah.

Ele ressaltou que, se quisesse, poderia ter cortado algumas falas dos entrevistados, mas preferiu não interferir. "Eu poderia [cortar algumas falas], é um documentário sobre a minha vida, minha história. [Mas] os meus fãs já provaram para mim que eles estão comigo independente de qualquer coisa. Enquanto eu estiver cantando, fazendo show, eles estarão comigo".

Pagodeiro também lamentou o fato de Viviane Araújo ter recusado gravar participação. "Ela não quis participar, mas ela faz parte da minha história, então não tem como não falar dela". A Splash, Araújo afirmou que Belo faz parte do seu passado e que não vai assistir o documentário.

Em "Belo: Perto Demais da Luz", o cantor aborda todos os detalhes de sua vida. Desde as relações com Viviane Araújo e Gracyanne Barbosa, até a prisão e condenação por tráfico de drogas, além do esconderijo criado dentro da própria casa para tentar se fugir da polícia, em 2004. O documentário em quatro episódios está disponível no Globoplay.