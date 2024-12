Bebedeira de astro e choro de fãs; veja fotos do segundo dia de CCXP 24

O segundo dia de CCXP 24 aconteceu nesta sexta-feira (6), em São Paulo, e reuniu uma multidão de fãs de cultura pop ávidos para verem de pertinho seus ídolos e astros desse universo.

De atores consagrados a escritores responsáveis por darem vida à magia geek, a CCXP 24 fez a alegria dos nerds de plantão ao proporcionar experiências diversas em múltiplos painéis espalhados pelo evento. Veja o que de melhor aconteceu neste segundo dia:

Wagner Moura homenageado

O ator brasileiro, que é destaque em Hollywood, recebeu o prêmio de Homenageado do Ano na CCXP 24. "Ser homenageado aqui é massa", afirmou. Wagner Moura também foi elogiado pelos atores Matt Smith e Vincent Martella, que disseram ser fãs do brasileiro.

Wagner Moura participa de coletiva de imprensa na CCXP 24 Imagem: Clayton Felizardo/BrazilNews

Wagner Moura conversou de forma descontraída com a imprensa na CCXP 24 Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Bebedeira de Matt Smith

O ator britânico mostrou ser fã e admirador do Brasil. O astro de séries como "Doctor Who", "Casa do Dragão" e "The Crown" tomou cerveja em um típico copo de boteco no Palco Omelete e mostrou ser apreciador da cultura nacional, sobretudo o Carnaval. Ainda, destacou que costuma visitar o Rio de Janeiro e que até já pulou as sete ondas durante o Ano Novo.

Matt Smith toma cerveja no Palco Omelete, durante a CCXP 24 Imagem: Will Dias/Brazil News

Matt Smith tomou cerveja na CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Misha Collins emocionou fãs

Conhecido pela série "Supernatural", o ator norte-americano também se declarou ao Brasil. Em seu segundo dia na CCXP 24, Collins encantou o público e levou os fãs às lagrimas, com uma admiradora literalmente dizendo que ele "a salvou". No Palco Omelete, ele também recebeu um livro de culinária brasileira e usou uma camiseta em que dizia "Sou famoso no Brasil".

Fã se emociona em painel com Misha Collins e diz que ator a salvou na CCXP 24; ela levou uma plaquinha com a frase em inglês: 'Misha, obrigada por me salvar. Te amo' Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Após declarar carinho pelo Brasil, Misha Collins ganhou livro de culinária brasileira na CCXP 24 Imagem: Andy Santana / Brazil News

Misha Collins usou camiseta com a frase 'Eu sou famoso no Brasil' durante passagem pela CCXP 24 Imagem: Natalia Rampinelli/Agnews

Filme de Maurício de Sousa

O criador do universo da Turma da Mônica marcou presença ao lado do filho, Mauro Sousa, e mostrou as primeiras imagens do filme sobre sua vida. O longa, produzido pela Focus Filmes e Boa Ideia Entretenimento, será protagonizado pelo próprio Mauro. Ainda relacionado à Turma da Mônica, foram anunciados o filme "Chico Bento 2" e Carlos Saldanha em "Horácio".

Mauricio de Sousa, ao lado do filho, Mauro Sousa; icônico quadrinista anunciou filme sobre sua vida durante a CCXP 24 Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Giancarlo Esposito

O ator italiano, que fará sua estreia no Universo Marvel em "Capitão América: Admirável Novo Mundo", defendeu Anthony Mackie como intérprete do herói. Esposito, que será o vilão do filme, afirmou que 'já estava na hora de um Capitão América negro". "Será um espelho para muitos de nós", ressaltou.

.

Ator Giancarlo Esposito participa de painel no Palco Thunder, na CCXP 24 Imagem: Leo Franco/AgNews

Alice Braga

A atriz celebrou o sucesso de "Ainda Estou Aqui" e comparou o filme à Copa do Mundo. "Dois milhões de espectadores é tipo Copa do Mundo", declarou, ressaltando a necessidade de celebrar o cinema nacional. Na CCXP 24, Braga ainda falou sobre sua audiosérie "Yawara", que expõe o genocídio indígena durante a ditadura no país.

Alice Braga fala sobre a audiosérie 'Yawara' na CCXP 24 Imagem: Patrícia Devoraes/Brazil News

Cosplayers

Em um evento geek é claro que não poderiam faltar os cosplayers. Eles fizeram a alegria do público ao capricharem nas fantasias inspiradas em personagens dos quadrinhos, cinemas e jogos eletrônicos. Quase celebridades nesses eventos, os cosplayers foram assediados pelo público para tirarem fotos.

Giovana Pagani, 24, moradora de Praia Grande (SP), foi para a CCXP 24 com seu grupo de cosplay inspirado no game Baldur's Gate Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Moisés Sky, 41, foi para a CCXP 24 de Changeman e posou para fotos ao lado do pequeno Pedro, 5, que estava de Homem-Aranha Imagem: Alexandre de Melo/UOL

'Heróis do Bem' levam crianças em recuperação de saúde para conhecer a CCXP 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/@heroisdobem