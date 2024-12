Astro coreano Jinyoung anuncia visita ao Brasil em 2025

Jinyoung, cantor, ator e produtor musical sul-coreano, vem ao Brasil em 2025.

O que aconteceu

Jinyoung anunciou o"Happy Tohether" em São Paulo no dia 23 de fevereiro para encontrar os fãs. O evento possibilitará fãs de tirarem foto com o músico com pacotes VVIP, VIP e Premium.

A venda de ingressos abriu nesta sexta-feira (6) no site Clube do Ingresso, e oferece também a compra de benefícios avulsos.

O astro é conhecido por liderar do grupo B1A4 até 2018, além de atuar em produções como "Te Conheci Por Acaso" (2023), "Primeira Vez Amor" (2019), "Love In The Moonlight" (2016) e o filme "O Cara em Mim" (2019).

Jinyoung foi também destaque na série da Netflix "Sweet Home". A série explora elementos de suspense e drama.