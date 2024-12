Albert provoca Sacha em A Fazenda 16: 'Porco é mais limpo que você'

Albert decidiu provocar Sacha, que tentava dormir, no início da manhã de sexta-feira na sede de A Fazenda 16 (Record). Os dois já haviam discutido no início da manhã.

O que aconteceu

Enquanto o ator estava deitado no quarto, o empresário foi até lá provocá-lo. "Ô Bali, ô Bali. Acorda, Bali."

Sacha ignorou o peão e Albert continuou. "P*rra, você vai dormir cara? Você não faz nada mesmo. E ó, não é pra passar a bucha na teta da vaca. Tá? Ela não é fundo de panela."

Você vai dormir mesmo? Eu tô esperando dar o toque da Baia, pra ir no banheiro porque tô com dor de barriga, mas se quiser posso ficar falando com você aqui. Albert Bressan

Sem olhar para o peão, Sacha disse que ele estava fedendo e Albert provocou. "E ainda tô mais cheiroso que você. O porco é mais limpo que você."

Minutos depois, em conversa com Sidney, ele confessou que fez isso para tentar tirar Sacha da "casinha". "Me provocou, agora vou pro game. Quero tirar ele da casinha. Eu estava na minha cozinhando."

