Alain Prost sobre os últimos meses de vida de Senna: 'ele não era o mesmo'

Alain Prost e Ayrton Senna deixaram a rivalidade de lado após a aposentadoria do francês. Em entrevista à emissora de TV francesa Canal+, Prost revelou o que percebeu nos últimos meses de vida do piloto brasileiro. Senna morreu em 1º de maio de 1994.

O que Prost disse sobre Senna

Quando parei, no pódio em Adelaide, em 1993, outra pessoa surgiu, imediatamente, no espaço de um segundo. Ele se tornou completamente diferente. E nos seis meses que antecederam sua morte, conversávamos duas ou três vezes por semana regularmente. No domingo, ele me pediu para ir vê-lo nos boxes antes da corrida, o que ele nunca fazia. Ele estava se preparando, fazendo um pouco de alongamento e assim por diante Alain Prost, ao Canal+

Ayrton (Gabriel Leone) e Alain Prost (Matt Mella) em 'Senna' Imagem: Alan Roskyn/Netflix

No último encontro que teve com Senna, Prost conta que ouviu um pedido e um desabafo. Na ocasião, o tricampeão mundial relatou uma desconfiança com a Benetton, equipe que teve Michael Schumacher, entre 1991 e 1995, e Nelson Piquet, entre 1990 e 1992.

Não há segredo em suas últimas palavras. Em primeiro lugar, ele queria que eu fosse o presidente da GPDA, a associação de pilotos, e eu disse a ele: 'Sinto muito, esse não é o meu papel, é mais o seu. Você é o líder carismático da F1 e é melhor ser [um piloto] ativo'. Depois disso, ele me disse que estava muito triste porque tinha certeza de que a Benetton estava trapaceando. E falou sobre os riscos, os riscos, os riscos. Ele estava completamente irritado, não estava bem Alain Prost, ao Canal+

Alain Prost em homenagem da Heineken a Senna Imagem: Reprodução

Alain Prost disse que Ayrton Senna mudou após sua aposentadoria das pistas, estava insatisfeito e desmotivado. A sensação que teve, segundo o francês, é que o colega de profissão estava bem diferente do que sempre foi.

Ele não era o mesmo. É claro que não é o caso [ele insiste claramente], mas eu até tive uma dúvida porque ele não era o mesmo. Durante a semana, nós nos telefonávamos duas ou três vezes e ele não estava em sua [forma habitual], não era como antes. Ele se tornou uma pessoa diferente quando eu não estava mais lá. Várias vezes, ele me disse 'volte, não estou motivado para correr com os outros'... Havia todo um contexto pessoal que ele me contou, ele não estava particularmente feliz na equipe Alain Prost, ao Canal+

Ayrton Senna e Alain Prost Imagem: Reprodução/Instagram @a.prost

Prost também declarou que, após a trágica morte de Senna, os fãs baixaram a guarda e se apoiaram. "De certa forma, o mais bonito é que, quando Ayrton infelizmente morreu em 1º de maio de 1994, os fãs se uniram. Em outras palavras, não havia mais ódio entre os fãs", relembrou.

Ainda sobre os últimos meses de vida de Ayrton Senna, Alain Prost disse ter percebido que ele e Senna viveram boas experiências juntos. Hoje com 69 anos, Prost mantém seu Instagram ativo e esporadicamente publica lembranças ao lado de Senna.

Esses seis meses também me fizeram entender e, de certa forma, perdoamos todas as coisas que fizemos e todos os relacionamentos que tivemos durante os anos difíceis - porque também tivemos anos excelentes Alain Prost, ao Canal+

Rivalidade Prost x Senna

Grande rival de Ayrton Senna nas pistas, o francês Alain Prost é retratado na série "Senna", lançada em 29 de novembro na Netflix.

Na ficção e na vida real, o embate entre os dois se intensificou no campeonato mundial de Fórmula 1 de 1988, quando Senna e Prost faziam parte da equipe McLaren.

Ayrton Senna somou 90 pontos e o francês Alain Prost 87, ambos já com os descartes dos piores resultados. Assim, o brasileiro conquistou a liderança. Se não houvesse descontos, vale dizer, Prost venceria Senna, pois obteve 105 pontos no geral, contra 94 do brasileiro. Isso serviu para que a rivalidade entre os dois crescesse.

Em 1989, porém, o francês venceu o Mundial em cima de Senna - uma vitória que, até hoje, é contestada por muitos fãs.

Ayrton Senna e Alain Prost conversam com o chefe, Ron Dennis, na temporada de 1988 Imagem: Reprodução

Prost, quatro vezes campeão mundial de F1, decidiu se aposentar do automobilismo em 1993. Um ano depois ocorreria a morte de Ayrton Senna, aos 34 anos.