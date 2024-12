K-pop: aespa brilha em premiação, e Taemin esgota ingressos em SP

Mais uma sexta-feira chegou e, com ela, o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

aespa venceu três dos quatro prêmios mais importantes no MMA, Melon Music Awards 2024. Elas levaram os famosos AOTY (Álbum do ano), ArOTY (Artista do ano) e SOTY (Música do ano). 2024 foi realmente enorme para o grupo.

O outro daesang da noite, de gravação do ano, foi para o (G)I-DLE. Mulheres no topo mesmo!

Saudades do Sunghoon (Enhypen) patinador? Não tenha mais, pois ele voltou a patinar para um programa do grupo.

ENHYPEN's Sunghoon ice skating in new clip. pic.twitter.com/OfI2DoEqEt -- Kpop Charts (@kchartsmaster) November 30, 2024

A fila de ingressos para ver Lee Taemin em São Paulo teve mais de 40 mil pessoas na espera! Os ingressos esgotaram em menos de meia hora. O show acontece no primeiro dia de fevereiro em 2025.

ESGOTOU! Os ingressos para o show do Taemin no Brasil estão oficialmente ESGOTADOS em todos os setores.



Os fãs que não conseguiram comprar esperam que o artista anuncie uma nova data, uma vez que a fila ultrapassou 23 mil pessoas. O Vibra São Paulo tem capacidade para 7 mil. pic.twitter.com/OUrL3a0ICZ -- K4US (@k4usportal) November 30, 2024

Infelizmente, começamos a semana com uma notícia triste: Yeontan, o famoso cachorrinho do Taehyung, o V de BTS, faleceu. Tae agradeceu todo o amor que os fãs sempre deram para o Tannie e que achava justo todos saberem da partida dele.

Tivemos a nossa live do Universo K-pop com a Carol Pardini do @nacoreiatem. Falamos sobre idols que se tornaram atores. Confira aqui:

Seventeen foi confirmado como atração do Billboard Music Awards que acontece dia 12 de dezembro.

SEVENTEEN is confirmed to perform at the 2024 Billboard Music Awards. pic.twitter.com/ieESIYfCin -- Kpop Charts (@kchartsmaster) December 3, 2024

Mais um grupo feminino deu disband nesse fim de ano. Dessa vez, foi o Cignature que acabou depois de quatro anos. Boa sorte para as meninas!

C9 Entertainment has announced the disbandment of Cignature through mutual agreement pic.twitter.com/zy5zZYhT21 -- nugu promoter (@nugupromoter) December 3, 2024

Finalmente, saiu a retrospectiva do Spotify e, pelo sétimo ano seguido, BTS foi o grupo de K-pop com maior número de reproduções. Jimin ficou no topo do Spotify sul-coreano com seus dois singles: "Who" e "Like Crazy".

JIMIN holds 4 positions on the top 10 most streamed songs on South korea spotify 2024.

The most for any artist.

#1 WHO

#2 LIKE CRAZY

#5 CLOSER THAN THIS

#10 LIKE CRAZY(ENG VER) pic.twitter.com/9Ak5ZsG2MC -- JIMIN daily spotify (@JMdailyspotify_) December 4, 2024

Kim Seokjin fez aniversário no último dia 4. Ele completou 32 anos! Parabéns ao Worldwide Handsome.

Enhypen ficou em primeiro lugar em visualizações no TikTok sul-coreano.

Depois de uma breve confusão entre empresas, a One Hundred, nova casa do The Boyz, afirmou que a IST liberou o nome/marca para o grupo seguir usando.

One Hundred announces that THE BOYZ will be allowed to keep their original group name.



"Today (the 5th), One Hundred met with IST Entertainment and smoothly reached a mutual agreement on the use of the 'THE BOYZ' trademark and other agreements." pic.twitter.com/YCcULkDjnb -- Kpop Charts (@kchartsmaster) December 5, 2024

A saga não tem fim! A Ador anunciou que entrou com um processo no Tribunal Central de Seul para confirmar, legalmente, a validade do contrato exclusivo que eles possuem com o NewJeans.

ADOR announces that they have filed a lawsuit with the Seoul Central District Court to legally confirm the validity of NewJeans' exclusive contract. pic.twitter.com/VFG8c1Rynr -- Pop Base (@PopBase) December 5, 2024

Finalmente, saiu o disco da Rosé, o "rosie". Veja o MV de "toxic till the end":

Saiu também o single do V com Bing Crosby. Veja aqui a nova versão de "White Christmas":

Quem também retornou nesta madrugada foi o TWICE, com seu 14º mini álbum, "Strategy". Veja o MV do single principal, que é uma colaboração com a rapper americana Megan Thee Stallion: