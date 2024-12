A Fazenda: Semana é marcada por jogada de Vanessa e desentendimento de G4

A última semana de A Fazenda (Record) contou com novas rivalidades nascendo, como Albert e Vanessa. A peoa também arquitetou uma estratégia polêmica para conseguir continuar no jogo. Com a eliminação de Flora, o Top 10 do reality rural. Confira os principais acontecimentos:

Vanessa e Albert travam nova rivalidade

Na dinâmica de apontamentos da semana, Albert e Vanessa trocaram farpas. O peão acusou a psicóloga de se "esconder" no jogo e pular de grupo em grupo.

Já a peoa debochou do rival: "[Vou me esconder] atrás de você, que tem o melhor jogo! Você se acha muito e só fala que voltou do Paiol". Na vez de Nessa, ela contou para todos da casa que Albert tinha "medo de votar em Sacha", pois ele poderia voltar fazendeiro e continuar no jogo.

Os peões continuaram trocando farpas durante a semana. Em uma conversa com Flora, Albert criticou a ex-Casamento às Cegas fugida baia, roça e até de fazer provas: "Ela não tem jogo. Ela quer fugir de tudo, só pensa em dinheiro nas dinâmicas do Faro".

Vanessa faz aliança com G4

Tudo começou quando Luana disse que não seria inteligente os rivais indicaram Sacha pela sexta vez, e então planta uma ideia na cabeça dos peões: indicarem quem nunca foi para a roça, Gilsão e Sidney.

Com a 11ª roça se aproximando, Vanessa começou uma jogada estratégica para não ir para a berlinda, firmando uma aliança com Sacha e o G4 para votaram em Flor. Com a possibilidade, o peão avisou que possivelmente ou Sidney ou Gilson seriam puxados da baia.

Vanessa se defendeu sobre os aliados poderem ir para a roça: "Indiretamente, não é que vou colocar alguém na fogueira". A peoa seguiu conversando com outros peões sobre formas de conseguir escapar da votação do público. Sidney se irritou e pediu que ela parasse. "Por favor, não me peça mais opinião sobre o seu jogo ou o que você deve fazer. Estou te pedindo, não quero mais."

G4 se desentende

Na terça-feira (3), os peões participaram de um jogo em que se dividiram em grupos. Ao voltarem, Luana e Gui zoaram Yuri, que havia perdido uma aposta. Sacha brincou com Yuri e Gui riu, o que deixou o dançarino irritado: ""Brincadeira tem limite, irmão. Vou falar bem a real."

Para Flora ele desabafou: "Uma coisa é zoar, outra coisa é ficar humilhando, teu amigo ainda". Mais tarde, com Sacha, Yuri chorou sobre a brincadeira. "Tava com sentimento alto pra c*ralho e ainda começa a falar m*rda. Tu nunca veio passando do respeito comigo, tá ligado? Tu nunca veio falar nada na frente dos outros."

Votação

O Fazendeiro Yuri decidiu por indicar Sidney. Pela casa, Flora foi a mais votada, recebendo votos de Flor, Sacha, Vanessa e Luana, que pelo poder da Chama Laranja, tinha voto com peso 4.

A filha de Arlindo Cruz puxou Gui da baia. Com o poder da Chama Branca nas mãos de Sacha, uma nova votação começou entre Gilsão e Albert. Após empatarem com os votos dos colegas, Yuri decidiu pela ida do ex-affair de Gracyanne para a berlinda.

Fazendeiro Gilsão

Em uma disputa entre Flora, Sidney e Gilsão, o personal trainner levou a melhor e recebeu o chapéu pela segunda vez.

Flora é eliminada

Com 21,78% dos votos, Flora foi a 11ª eliminada. Após a saída da peoa, Albert se aproximou de Sacha e chamou-o de "trapaceiro". Flor não gostou da atitude do aliado, dizendo que era desnecessário, o que gerou uma discussão.

O empresário a acusou de "bater palma" para o Sacha e Gui, enquanto estes a atacavam no jogo. "Eu te defendo, mas não tenho como te defender com você defendendo uma pessoa que me ataca", diz e afirma que está jogando sozinho.

