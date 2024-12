Sidney em A Fazenda: 'Minha vida vai ser antes e depois de Sacha Bali'

Logo após os pões retornarem da gravação do Hora do Faro que será exibido no próximo domingo (8), os peões de A Fazenda 16 (Record) reclamaram de Sacha.

O que aconteceu

No quarto da sede, Sidney voltou a criticar o rival. "Minha vida vai ser antes e depois de Sacha Bali. Agora vai ser assim: vai ter um Sacha Bali nesse trabalho? Então o cachê é tanto."

3 meses convivendo com essa fofura não é moleza não. Sidney Sampaio

Albert criticou a postura do G4 na dinâmica do Faro. "Os caras distorcem tudo, velho. Tudo eles convertem. Ele [Sacha] tava cochichando com a Luana sobre a atividade. Tudo eles pensam em dinheiro, cara. Tudo em dinheiro."

