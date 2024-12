'Wicked': Karin Hils entra para elenco de montagem brasileira do musical

Karin Hils, 45, foi anunciada no elenco da nova montagem brasileira de "Wicked: O Musical", durante o painel que ocorreu no Palco Omelete, na CCXP 24.

O que aconteceu

A atriz e ex-Rouge interpretará Madame Morrible na segunda temporada de apresentações do musical no Brasil. O anúncio da produção empolgou o público, que pôde ser ouvido no Palco Thunder, onde o ator Vincent Martella conversava sobre sua relação com o país.

Fabi Bang e Myra Ruiz retornam ao protagonismo da produção, como Glinda e Elphaba. O musical ainda contará no elenco com outros 34 nomes, entre coadjuvantes e ensemble.

Além de Karin Hils, o elenco também ganhará Luisa Bresser, que interpretará Nessarose. Já Hipólyto viverá Fiyero, Baccic será o Mágico de Oz, Thadeu Torres dará vida a Bog e Arízio Magalhães será Dr. Dillamond.

Fabi bang e Myra Ruiz no Palco Omelete durante a CCXP 24 Imagem: Andy Santana/Brazil News

Karin Jils é anunciada no elenco de 'Wicked: O Musical', no Palco Omelete, durante a CCXP 24 Imagem: Will Dias/Brazil News