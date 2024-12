Uma dupla diferente: Yori usa 'match' entre amigos na semifinal do reality

Unida pela música, amizade e ancestralidade, a dupla Yori abalou o TOCA Revela - O Reality desde a estreia. Sem nenhuma surpresa, a dupla avançou e agora disputa uma vaga na final do reality.



Assista ao oitavo episódio aqui. E escolha quem vai para a final: Nana Batista ou Yori? A votação dura apenas 24 horas.

VOTE JÁ! Quem deve ficar com a úlima vaga na final de TOCA Revela, o Reality? Resultado parcial Total de 16 votos 6,25% Nana Batista Assista à performance de 'Mano Preto' Saiba mais imagem: Victor Takayama/UOL 93,75% Yori Assista à performance de 'Realidade' Saiba mais imagem: Victor Takayama/UOL Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 16 votos

Para isso, eles gravaram e performaram a música "Realidade" direto do estúdio de Dudu Nobre, produtor musical e jurado do reality, em São Paulo. O grande vencedor ganha um EP produzido pelo próprio.

"É interessante vocês serem uma dupla diferente em um Brasil que adora duplas", observou Marote.

E ele tem razão: formada por Fah Lyma e Nego Lias, Yori aposta em um trabalho vocal como pouco se vê na música brasileira, misturando MPB com vertentes da música black — especialmente soul e R&B.

Ambos eram cantores experientes antes da formação, tarimbados como backing vocals profissionais em vários projetos em São Paulo. Até que foram apresentados por amigos em comum em 2022."As pessoas acham que somos namorados ou irmãos", diz Fah. Foi um 'match' sim, eles afirmam, mas de amizade e vozes.

Em pouco tempo, já estavam compondo. "Quando a gente se juntou como dupla para trabalhar, as coisas tomaram outra proporção. É coisa de orixá, não tem jeito", diz Fah.

Para criar a sonoridade da Yori, a dupla buscou gêneros que já trabalhavam para aproveitar ao máximo a versatilidade de suas vozes. "Eu encaixava na voz dele e a dele encaixava na minha. A gente não tem primeira e segunda voz", comenta Nego.

A dupla Yori nos bastidores da semifinal de Toca Revela, o Reality Imagem: Victor Takayama/UOL

Dos experimentos nasceu a primeira canção, o single "Anáguas", em 2023. A música botou a dupla na estrada, se apresentando na Expo Favela, no BC Jazz Fest em Balneário Camboriú e, mais recentemente, no Festival Satyrianas.

Este ano veio o primeiro EP, "Superfície Lisa e Muito Polida", com quatro faixas que trazem as vozes da dupla como principais instrumentos - responsáveis por franquear o sucesso do duo no primeiro reality musical voltado para as redes sociais.

"Nossa potência é super real", comenta Nego. "Nós, artistas independentes que não estão em nenhuma 'label', achamos que nosso sonho é irrelevante. Mas ele não é. E a gente estar aqui é a prova disso".



Acompanhe as redes sociais do reality e todas as notícias do Toca Revela - O Reality. Os novos episódios estão no ar às terças e quintas, às 18h.