Tiktoker dança ao lado de 'namorado' idoso no hospital. 'Tenho testamento'

Bronwin Aurora, tiktoker canadense, 22, gerou polêmica com um vídeo em que dança ao lado do suposto namorado de 85 anos, no hospital. A imagem foi gravada em outubro, mas resgatada pelos internautas esta semana.

O que aconteceu

No vídeo postado em sua conta no Tik Tok, Bronwin dança ao lado do homem acamado. Na publicação tem a legenda: 'Pessoal, eu tenho um testamento, devo desligar o aparelho?'.

A jovem recebeu uma série de críticas de seguidores com a publicação: "É isso que acontece quando crianças são criadas por colegas e pela internet em vez de adultos. Sempre agindo como tolas para chamar atenção". Outro comentário destacou: "Espero que ele a retire do testamento".

Na conta de Bronwin há outros vídeos ao lado do idoso. Entre eles, ela novamente dança ao lado da maca no hospital com a legenda: "Você viu meu namorado?".

Não se sabe se o homem dos vídeos é realmente namorado da jovem, já que ele aparece saudável em outras publicações. Seguidores também especulam que ele poderia ser avô da modelo. Na conta, Bronwin também publica vídeos de sua rotina.