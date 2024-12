Sambista Nana Batista ou dupla Yori? Vote para definir final do reality

Um páreo duríssimo está formado na segunda semifinal do TOCA Revela. Disputando a última vaga na final do reality, contra a cantora pernambucana Sofia Malta, estão dois representantes legítimos da musicalidade e potência da cultura negra: o neo soul da dupla Yori e o samba de Nana Batista.

A votação dura apenas 24 horas!

VOTE JÁ! Quem deve ficar com a úlima vaga na final de TOCA Revela, o Reality? Resultado parcial Total de 136 votos 19,85% Nana Batista Assista à performance de 'Mano Preto' Saiba mais imagem: Victor Takayama/UOL 80,15% Yori Assista à performance de 'Realidade' Saiba mais imagem: Victor Takayama/UOL Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 136 votos

O show do episódio 8 começou no look dos concorrentes, elogiados pelos apresentadores Larissa Luz e Arape Malik. Na sequência, Nana foi para o estúdio desfilar seu samba de protesto, "Mano Preto". Assista a performance na íntegra aqui.

"Eu já conhecia essa música da inscrição, mas estou louco para ouvir você cantar na minha frente. Como será que vai ser?", perguntou o produtor e jurado do TOCA Revela, Dudu Marote.

E foi do melhor jeito possível. Base solta, Nana cantou com a naturalidade e força de quem canta uma verdade inescapável. "A gente vê que ela canta muito, já tinha visto", apontou Larissa, visivelmente emocionada.

"A letra dela é um rap. Fala sobre preconceito, sobre violência, mas de um jeito tão gracioso que nem parece", completou Arape.

Nana Batista e Yori se enfrentam na semifinal do TOCA Revela, o Reality Imagem: Divulgação/UOL

Na sequência veio a dupla Yori, formada Nego Lias e Fah Lyma. Apostando na harmonização vocal, optaram pela música "Realidade", uma balada delicada acompanhada de violão. Assista aqui a performance na íntegra.

A sinergia da dupla no estúdio impressionou. "Eles parecem ser muito fãs um do outro. Os olhares que eles trocam enquanto estão cantando, o quanto eles se conversam...", observou Arape.

O clima estava tão leve que sobrou tempo para improvisar um novo arranjo para a canção, muito elogiada por Dudu.

Acompanhe as redes sociais do reality e todas as notícias do Toca Revela - O Reality. Os novos episódios estão no ar às terças e quintas, às 18h.

Perdeu algum episódio? Assista aqui a trajetória destes artistas



EPISÓDIO 7: Sofia Malta ou Malu Guedelha: quem é a primeira finalista do TOCA Revela?

EPISÓDIO 6: Músicas baseadas em notícia definem última vaga da semifinal

EPISÓDIO 5: Com músicas para o pai e para Elza, Sulamita e Nana se enfrentam

EPISÓDIO 4: O desafio é sair da caixinha: veja quem continua no TOCA Revela

EPISÓDIO 3: Duelo de emoções: Naieme e Yori compõem sobre a infância para semifinal

EPISÓDIO 2: Artistas de Brasília ao Pará completam elenco do TOCA Revela - o Reality

EPISÓDIO 1: Estreia TOCA Revela: primeiros talentos vão do pagodão baiano ao pop