Sacha especula sobre eliminação de Larissa: 'Acho que ela foi agressiva'

Sacha Bali conversou com Vanessa Carvalho sobre a eliminação de Larissa Tomásia de A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Sacha disse que ficou surpreso com a saída da ex-BBB. Enquanto tirava o leite da vaca acompanhado de Vanessa no câmera-trato, o ator especulou alguns motivos que podem ter causado a eliminação.

Sacha: "A [eliminação] que mais me surpreendeu foi a da Larissa. Eu não esperava mesmo que ela fosse sair, de jeito nenhum".

Vanessa: "Eu também não. Por que você acha que ela saiu?".

Sacha: "Acho que ela foi agressiva com a Babi, e acho que ela já tinha sido agressiva com outras pessoas também. Não sei... Comigo, a gente tinha uma relação boa. Eu ficava, às vezes, meio sem graça porque não queria me envolver. E acho que ela deu uma 'insistida'. Não sei se isso influenciou de alguma forma a saída ela. Mas talvez tenha influenciado porque eu estava meio tímido, e ela estava indo para cima. Mas eu acho que não foi isso. Acho que teve mais a ver até no próprio dia da votação, quando ela saiu, que foi o dia em que ela discutiu com a Babi. Ela começou a gritar com a Babi. E, depois disso, saiu a Suelen, Zé... As pessoas mais agressivas. Então acho que o público não aprova quando tem uma pessoa que fica indo para cima das outras xingar, humilhar.

