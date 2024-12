Sacha e Luana opinam sobre Gilson em A Fazenda: 'Vai na onda dos outros'

Luana Targinno e Sacha Bali analisaram Gilson de Oliveira em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões opinaram sobre as atitudes de Gilson, que teve um atrito com Luana durante a delegação das tarefas. Para eles, o ex de Gracyanne Barbosa tem comportamentos confusos e "vai na onda" dos aliados.

Luana: "Às vezes eu acho que Gilsão é bonzinho, às vezes acho que ele é ruim".

Sacha: "Acho que ninguém é 100% bonzinho nem 100% ruim".

Luana: "Tipo, ele faz umas coisas que eu fico olhando, sabe... Eu não concordo muito. Mas não comigo".

Sacha: "Não acho que ele seja ruim, mas acho que ele é ingênuo".

Luana: "E vai muito na onda dos outros. Tipo, quando aconteceu aquilo ontem, ele ficou rindo e foi contar tirando onda com Sidney, sabe? Os dois ficaram tirando onda. Só que ele ficou fazendo isso muito explícito, não foi escondido. Tá entendendo que é meio que desnecessário? Ficou falando 'trapaceiro', não sei o que lá. Ficaram tirando onda, os dois. Eu não esperava isso dele. Hoje teve outro episódio também. Foi sobre os porquinhos. E aí eles estavam falando da vaca".

Sacha: "Falaram o quê? Era sobre mim?".

Luana: "Era, óbvio que era. O que eles vão falar se não for tu? Eu não lembro bem, porque Flor tava falando também. Alguma coisa que era só dar um tapa na bunda do bezerro que ele saía... e a vaca já tava estressada".

Sacha: "Comigo?".

Luana: "Óbvio, né! Quem é que tá cuidando da vaca?".

Sacha: "A vaca tava de boas hoje, pô!".

Luana: "Daí ele já começou a reclamar com Sidney. Às vezes eu acho que é só para se sentir parte do grupo, para ter conversa com Sidney. Eu não entendo essas pessoas. Qual é a dessas pessoas? Albert pelo menos te xinga na tua cara".

