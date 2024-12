Qual a conexão de 'O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim' com original?

"O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim" chega nesta quinta-feira, 5, aos cinemas brasileiros e conta uma história diferente da que os fãs da Princesa Hera, filha de Helm Mãe de Martelo, Rei de Rohan. A animação se passa no mesmo universo escrito por J.R.R. Tolkien é retratado nos filmes por Peter Jackson.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

A trama se inicia com o conflito entre Helm e o exército de Wulf Dunlending, um jovem com sede de vingança após a morte de seu pai, Freca. No entanto, Hera é obrigada a liderar seu povo à sobrevivência quando o rei é derrotado.

A animação se passa 261 anos antes da Batalha dos Campos de Pelennor, a maior batalha na Guerra do Anel, que aconteceu no final da Terceira Era. São 183 anos antes do início de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel".

A história do conflito entre as tropas de Helm e Wulf não é encontrada diretamente nos livros ou filmes de "O Senhor dos Anéis". Ela está documentada em apêndices escritos por Tolkien no terceiro livro da série. Para encontrar, procure por: apêndices, apêndice A: Anais dos Reis e Governantes, II A Casa de Eorl.

Para quem é fã das histórias da Terra Média já deve ter percebido a ligação com Abismo de Helm, conhecido antes como Forte das Trombetas. O local é famoso por receber os cavaleiros de Rohan em "As Duas Torres". Os soldados estão com o Rei Théoden (Bernard Hill), Aragorn (Viggo Mortensen), Legolas (Orlando Bloom) e Gimli (John Rhys-Davies). Eles enfrentam a horda de orcs e Uruk-Hai que marcharam de Isengard, a torre dominada por Saruman (Christopher Lee).

'O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim' é um anime Imagem: Divulgação/ Warner

O anime conta com a narração de Miranda Otto, que interpretou Éowyn nos filmes de Peter Jackson. A personagem é uma Rohirrim.

Ao final de "O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim", Saruman, o Branco aparece para falar como o novo rei de Roham. Após o fim do combate, Hera decide aceitar um convite "inesperado" que surgiu de um mago muito conhecido do público, o próprio Gandalf.

O famoso personagem manda um recado à Hera e pede para encontrá-la pessoalmente para conversarem sobre alguns orcs que a princesa encontrou. Eles falavam sobre anéis e o envolvimento de Sauron, que se tornaria o grande vilão da saga.

Quem são os Rohirrim?

Rohirrim é um termo usado para se referir aos cavaleiros que vivem nas terras de Rohan, conhecidos como Sindarin (Senhores dos Cavalos) em Gondor.