'Você tem que escolher': por que Xuxa e Senna terminaram namoro?

Ayrton Senna e Xuxa tiveram um dos namoros mais midiáticos do Brasil no final da década de 1980. A relação de dois anos, entre 1988 e 1990, é retratada na série da Netflix sobre a vida do piloto.

Por Xuxa e Ayrton Senna terminaram?

Falta de tempo. Em entrevista à Playboy no ano do término, o piloto disse que o casal passava semanas separado e que Xuxa "delirava" pelo trabalho. "Eu tinha mais tempo. Mesmo assim, ficávamos juntos duas semanas, e, separados, quatro. O grande problema é que a Xuxa delira pela profissão e simplesmente se fecha no seu mundo. Acho que fui um dos únicos que conseguiram entrar nele", afirmou Senna.

Pressão de Marlene Mattos. Mais recentemente, a apresentadora expôs a pressão de sua empresária à época. Mattos a fez escolher entre ela e Senna, segundo Xuxa.

Marlene chegou para mim e disse: 'Você tem que escolher entre a sua profissão ou o seu amor. Porque se ele entrar por uma porta, eu saio pela outra'. E vocês já sabem qual foi a minha escolha.

Xuxa, em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, em julho de 2023

Biógrafo de Senna diz que ele discutiu com Marlene Mattos e que relação terminou mal. Ernesto Rodrigues, autor da biografia "Ayrton: o Herói Revelado" afirmou a Splash que os dois tiveram "uma discussão muito feia". Ele ainda disse existir divergência dos dois sobre a exposição do namoro.

Existiu uma exposição entre os dois. Ela, de um lado, não queria abandonar a vida do showbiz, a exposição pública. De outro lado, Ayrton queria uma vida privada, mais reclusa com ela, apesar de também ser uma pessoa muito famosa.

Ernesto Rodrigues, biógrafo de Senna

Senna tentou reatar, e Xuxa pensou que reencontraria o piloto

Xuxa disse que deixar Senna foi a "loucura de desistir de um grande amor". A apresentadora afirmou ao Quem Pode, Pod que esperava reencontrar e ficar com o piloto sem estar em uma parceria profissional com Marlene Mattos. "Eu não sei se eu estaria com ele ainda, se ele estaria vivo, eu sei que eu seria outra pessoa", disse ela.

Senna tentou reatar com a apresentadora, segundo o biógrafo. No entanto, o piloto teria levado um ultimato de Xuxa pelo fim definitivo da relação.