Parcial A Fazenda: Será que vira? Menos votados crescem e equilibram roça

Flora, Gui e Sidney estão disputando a 11ª roça de A Fazenda (Record). O competidor com menos votos será eliminado e perde a chance de conquistar o prêmio de R$ 2 milhões.

O que diz a enquete

Às 15h, Gui era o mais votado na enquete para continuar no jogo. Com 45,28%, apesar de ter uma folga entre os rivais, o ator viu sua porcentagem diminuir ao longo do dia.

Sidney permanece como o segundo mais votado com 31,55%.

Flora foi quem mais cresceu na enquete e subiu para 23,37%. Apesar do crescimento, a peoa ainda é apontada como a possível eliminada.

A eliminação acontece no programa ao vivo desta quinta-feira (5) e definirá o Top 10 do reality rural.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 11ª roça? Resultado parcial Total de 167562 votos 29,89% Flora 39,68% Gui 30,43% Sidney Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 167562 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso