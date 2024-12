Paixão entre 2 novos casais começa a pegar fogo em 'Mania de Você'

No capítulo desta quinta-feira (5) em "Mania de Você" (Globo), Michele (Alanis Guillen) começa a sentir mais admiração por Daniel (Samuel de Assis).

O arquiteto já está balançado com a proximidade da cozinheira e tudo indica que quer algo a mais com ela. Em breve, Michele vai se entregar ao chefe, mas ficará com remorso por saber que Cristiano (Bruno Montaleone) está mofando na cadeia em Portugal.

Outro casal promissor se aproxima ainda mais: Dhu (Ivy Souza) e Wagner (Bruno Quixotte), que finalmente terão um encontro romântico neste mesmo capítulo.

Dhu decide dar uma chance ao pescador e quer conhecê-lo melhor. Assim, ela deixa para trás a vida de abusos praticados por seu ex, Edmilson (Érico Brás).

Wagner (Bruno Quixotte), Dhu (Ivy Souza) e Edmilson (Érico Brás) em 'Mania de você' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Mércia repreende Mavi. Rudá demonstra acreditar em Luma, discordando da atitude de Moema e Viola.

Rodhes ajuda Luma a alugar um quarto na comunidade. Mavi e Iberê tentam descobrir com quem Mércia está saindo.

Fátima conta a Diana que o admirador secreto a chamou para ir ao bar no hotel. Mavi vê Volney vestindo um terno que Mércia comprou e fica desconfiado.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.