O que esperar do último capítulo de 'Alma Gêmea'?

No capítulo de sexta-feira (6), da novela "Alma Gêmea" (Globo), Serena diz não ter medo das ameaças de Cristina, pois confia num poder superior. Cristina a ironiza, recusa seu perdão e esbofeteia Serena. Terê consegue se esconder de Cristina. Adelaide convence Rafael a dar joias menos valiosas a Cristina, para garantir a segurança de Serena. Agnes confessa que ama Ciro e pergunta se ele ainda a quer. Rafael se despede de Felipe com um abraço emocionado.

Zacarias confessa que achou Mirna formosa e pede que eles fiquem noivos. Noivar ela não quer, mas casar ela aceita...E tem de ser agora! Cristina diz a Ivan que não trocará as joias por Serena. Ninguém consegue encontrar Terê. Cristina tripudia de Serena caída no chão. Um padre é acordado para fazer o casamento. Mirna e Zacarias trocam alianças e partem num cavalo branco. Olívia se surpreende que Rafael tenha lhe enviado um cheque numa hora como essas. Rafael chega ao local combinado, encontra Ivan, mas diz que só entrega as joias se ele lhe trouxer Serena. Ivan ameaça Rafael. A polícia surge da mata e o enfrentamento é inevitável. Ciro captura Xavier. Ivan agarra a caixa de joias e foge. Cristina descobre que as joias são falsas e decide ir à casa de Rafael buscar as verdadeiras. Rafael chega ao esconderijo, mas não encontra Serena nem Cristina.

Terê avisa que elas foram para casa dele. Cristina manda que todos na casa saiam imediatamente. Serena pede que elas obedeçam e diz que ainda perdoa Cristina. RafaeL volta para casa e descobre que Serena está na mira de Cristina. Cristina manda Ivan buscar as joias. Rafael implora que Cristina liberte Serena. Cristina confessa que usou Ivan e manda que ele suma da frente dela. Ivan sai arrasado e acaba sendo preso. Cristina diz que já que não vai ficar com Rafael, Serena também não ficará. Cristina dispara contra Serena, mas Rafael se atira na frente levando o tiro no peito. Cristina sofre pela morte de Rafael, mas pega as joias. Perseguida pelas sombras, ela sobe até o quarto de Rafael e coloca as joias.

Um incêndio se inicia. Cristina oferece as joias às sombras malignas em chamas e morre. O espelho explode e a casa se incendeia. Rafael, muito mal, diz que não quer ficar longe de Serena e que a ama. Serena diz ter descoberto qual é a sua missão. Eles se beijam e morrem juntos. Os corpos astrais dos dois sobem aos céus de mãos dadas. Suas almas reveem todas as suas vidas passadas. Eles sempre estiveram juntos. 15 anos depois, os casais se encontram, com seus filhos e netos, no lançamento do livro de Terê. Terê é aplaudido pelo lançamento de seu livro, Alma Gêmea. Hélio se diz muito orgulhoso dele. Terê diz que todos vão se encontrar na eternidade. Em 2006 um garoto chamado Rafael encontra uma menina chamada Serena.