Na CCXP 24, Matt Smith bebe caipirinha e diz em português: 'Eu sou carioca'

O primeiro dia da CCXP 24 foi uma competição de quem é o gringo mais brasileiro: depois de Vincent Martella ganhar um CPF, foi a vez de Matt Smith provar que conhece o nosso país.

O que aconteceu

O ator, que já veio ao Brasil várias vezes, já chegou gastando o português. Começou com "oi, tudo bem?" e recebeu uma aula de como chamar o garçom em bares brasileiros — mas pronunciou tão bem palavras como "e aí, chefe" e "caipirinha" que os fãs ficaram em dúvida se foi a primeira aula mesmo. Depois, ganhou uma caipirinha e exclamou: "Uma das melhores que já provei!"

Matt se declarou flamenguista, mas revelou que foi a um jogo do São Paulo na quarta-feira (4). Após ganhar uma camisa do Flamengo de uma fã, ele explicou que tem dois amigos brasileiros: um deles é são-paulino e o levou ao jogo. O outro é flamenguista e foi mais rápido: o primeiro jogo a que Matt assistiu no Brasil foi do Flamengo, e assim o time conquistou seu coração. Vendo o espanto dos fãs com seus conhecimentos sobre o Brasil, o ator brincou em português: "Eu sou carioca!"

Matt Smith se declarou flamenguista e ganhou uma camisa do time durante a CCXP 24 Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Ele também comentou sobre seus personagens. Matt avaliou os três mais célebres: o 11º Doutor, de "Doctor Who", o príncipe Philip, de "The Crown", e Daemon Targaryen, de "A Casa do Dragão". Ele afirma que, apesar de viverem em mundos completamente diferentes, todos têm uma característica em comum: a rebeldia.

Matt diz que evita ler comentários sobre suas performances. O painel não teve perguntas sobre a decepção de parte dos fãs com o arco de Daemon na segunda temporada de "A Casa do Dragão". No entanto, questionado sobre sua relação com os comentários, ele respondeu: "Obviamente, uma série como essa não é nada sem os fãs, fazemos tudo para os fãs. Mas, no começo, você precisa focar só na sua própria opinião".