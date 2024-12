Museu de Nova York revela esqueleto do estegossauro "Apex"

Por Aleksandra Michalska

NOVA YORK (Reuters) - O Museu Norte-Americano de História Natural revelou nesta quinta-feira a identidade de seu mais novo morador: “Apex”, um dos espécimes mais completos do herbívoro estegossauro, conhecido pelas extensões verticais nas costas e pela cauda pontiaguda. Em meio a suspiros de uma audiência de crianças, o museu puxou uma cortina bege para revelar o esqueleto de 3,4 metros de altura e 6 metros de comprimento, do período Jurássico. “As pessoas estão muito animadas com este fóssil, porque o estegossauro é um dinossauro icônico”, afirmou o curador de dinossauros do museu, Roger Benson. Os estegossauros eram quadrúpedes e viveram na América do Norte há cerca de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico. Os primeiros fósseis da espécie foram descobertos na década de 1870. “Embora fosse herbívoro, o estegossauro não era como uma vaca ou uma ovelha”, acrescentou Benson. “Era um herbívoro que sabia cuidar de si mesmo. Ele tinha esses espinhos maliciosos em sua cauda e essas placas nas suas costas.” Essas características seriam uma proteção útil contra dinossauros carnívoros, como o alossauro. O estegossauro em questão foi encontrado no estado do Colorado e adquirido pelo montante recorde de 44,6 milhões dólares em um leilão da Sotheby's, em julho. O comprador o emprestou ao museu, um dos mais importantes da história natural dos EUA. “Todo mundo tem seu dinossauro favorito, mas o estegossauro está no top 5. É difícil não ficar animado com um indivíduo realmente completo e grande”, afirmou Benson.