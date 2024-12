Luana conta que recebeu mensagem de cantor, e Sacha diz: 'Queria te pegar'

Em A Fazenda 2024 (RecordTV), Luana Targinno contou que recebeu uma mensagem do cantor Baco Exu do Blues.

O que aconteceu

Luana e Sacha conversavam sobre a admiração que têm por Bacu Exu do Blues, quando a peoa contou que foi surpreendida por uma mensagem do artista. Sacha brincou, afirmando que Baco estaria interessado em Luana.

Luana: "Uma vez eu respondi o story dele e ele me respondeu. Quase que eu infartava".

Sacha: "Queria te pegar, não?".

Luana: "Acho que não. O povo diz que ele não pega [mulher] branca. Mas pode ser mentira, né? É o que povo diz...".

Sacha: "Eu não sei disso, não...".

