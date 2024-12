Luana acha que Flora será eliminada de A Fazenda: 'Brigou com nós todos'

No início da madrugada de quinta-feira (5) na sede de A Fazenda 16 (Record), o G4 comentou a formação da 11ª roça do programa.

O que aconteceu

Yuri apostou que Sidney será eliminado. "Ele é muito chato, muito cansativo. Nos apontamentos, é só o Sacha. A galera pegou ranço."

Luana discordou. "Mas o jogo da Flora, tipo... Ela fez muito mais sacanagem."

Yuri apontou. "Acho que a galera prefere tirar o Sidney a tirar a Flora."

Gui também apostou em Flora eliminada. "É, mas a Flora fez acusações..."

Flora brigou com nós todos e Sidney só brigou com o Bali. Isso também conta. Ele também apoiou muita coisa errada. Luana Targino

