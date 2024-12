Kel Ferreti é preso em Maceió, sob acusação de liderar esquema criminoso

Kel Ferreti, 38, foi preso na última quarta-feira (4) na cidade no bairro de Guaxuma, localizado em Maceió (AL).

O que aconteceu

O influenciador digital é suspeito de liderar uma quadrilha especializada em lavar dinheiro de jogos de azar. De acordo com o portal Leo Dias, o grupo seria responsável por induzir milhares de seguidores a fazerem apostas on-line, por meio da falsa promessa de ascensão econômica meteórica.

A investigação ocorre no âmbito da Operação Trapaça, relacionada também à prisão do casal de influencers Laís Oliveira e Eduardo Veloso. Eles foram detidos nesta quinta (5) em Ribeirão Preto (SP), onde vivem, por suspeita de envolvimento com a mesma organização.

Kel passou por uma audiência de custódia nas últimas horas, e sua prisão, de caráter preventivo, foi mantida. Sua esposa, Mylla Duarte, também foi presa na quarta-feira, mas liberada no mesmo dia.