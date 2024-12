Juliano Floss se declara para Marina Sena: 'Mais fã que namorado'

Juliano Floss, 20, se declarou para Marina Sena, 28, e afirmou ser um admirador do trabalho da namorada.

O que aconteceu

Floss elogiou a cantora ao comentar o novo videoclipe dela, que tem parceria picante do ator Johnny Massaro. "Eu sou mais fã do que namorado. Isso que ela está fazendo é obra de arte. Para mim, esse clipe que ela está fazendo deveria ser colocado ara ver no cinema, pelo menos uma vez. Ela trabalha muito para isso dar certo e está lindo", declarou o influenciador em entrevista à GQ Brasil, durante o evento Men Of The Year.

Juliano Floss e Marina Sena assumiram namoro em junho deste ano. Em recente participação no programa Lady Night, a cantora ainda admitiu sentir ciúmes do influenciador e elogiou o sexo com ele. "Está entre os melhores", afirmou.

Marina também comentou a diferença de idade entre ela e o amado. "É uma questão, não para mim, mas ver que as pessoas se importam tanto com isso, me estressa".