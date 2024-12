Iza comenta importância de Yuri Lima nos cuidados com a filha, Nala

Iza, 34, sobre a rede de apoio após dar à luz Nala, sua filha com Yuri Lima, 30, em entrevista à Quem.

O que aconteceu

A cantora falou da importância de Yuri Lima e sua família para que ela voltasse aos compromissos de trabalho. "Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando."

A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais, Iza

Iza falou da saudade da filha e revelou sentir ciúmes. "Estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede e apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela"

A saudade faz parte, mas sei que ela está segura e com uma rede de apoio incrível. Quero mostrar para a minha filha que ela tem uma mãe que gosta muito do que faz Iza

Posteriormente, surgiram rumores de que Iza e Yuri teriam reatado a relação. No entanto, até o momento os dois têm optado pela discrição e, publicamente, a assessoria da famosa diz que "não tem nada a declarar".