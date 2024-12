Isabella Santoni faz ensaio de biquíni e encanta fãs: 'Belíssima'

Isabella Santoni, 29, esquentou suas redes ao postar uma série de fotos de biquíni nesta quinta-feira (5).

O que aconteceu

A atriz compartilhou vários registros de uma viagem para São Miguel dos Milagres, em Alagoas. "Preparada para a melhor estação do ano! Chega logo, verão!", escreveu ela no Instagram.

Santoni apareceu pronta para se refrescar e renovar o bronze. Ela posou para fotos à beira de uma piscina, com uma boia na mão. A artista apostou num visual com tons de laranja e completou o look com uma flor no cabelo.

Os cliques renderam vários elogios à beleza da atriz. "Linda, maravilhosa, belíssima", disse um perfil. "Deusa", enalteceu outra seguidora. "Insuportavelmente linda, Isa", disse um terceiro.

Alguns até recordaram da participação de Isabella em Malhação. "Eterna Karina Duarte. Esquentadinha", comentou um fã, fazendo referência à personagem da atriz que é lembrada até hoje.