Gui sobre G4 fora da final: 'Se não acontecer, não sei o que faço'

Conversando na piscina, Yuri, Sacha e Guilherme conversaram sobre uma possível final da A Fazenda 16 (Record) apenas com os integrantes do G4, que também conta com Luana.

O que aconteceu

Gui disse. "Se a gente não for para a final, não sei nem o que faço."

Sacha comentou. "Não consigo imaginar a gente não indo. Estou mentalizando muito."

Yuri falou. "Eu também. Sabe, esses dias estou bem tranquilo. Tipo, essa galera vai sair e vai ficar só a gente."

Os três então concordaram que a posição não é soberba e que eles enfrentaram 14 peões e já saíram 7.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 11ª roça? Resultado parcial Total de 336115 votos 28,26% Flora 38,34% Gui 33,40% Sidney Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 336115 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso